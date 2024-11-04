Les Anneaux de pouvoir saison 3 : l’identité du Dark Wizard teasée par les scénaristes de la série

En attendant sa saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir, les scénaristes de la série ont donné quelques indices concernant l’identité du Dark Wizard. Attention spoilers !

La série Les Anneaux de Pouvoir tourne plus que jamais autour de la question de l’identité : quête d’identité pour les uns, ou au contraire, dissimulation du véritable nom des autres, les showrunners s’amusent à jouer avec les nerfs du public depuis deux saisons. Dans la première, ils avaient disséminé différentes pistes concernant l’identité réelle de Sauron, et avaient semé les premiers indices au sujet de l’identité de l’Étranger.

La deuxième saison a suivi le même chemin. Après huit épisodes à tergiverser, Les Anneaux de Pouvoir ont révélé le vrai nom de l’Étranger, mais Amazon avait pris le soin au préalable de poser les premières pierres d’un nouveau jeu de piste au sujet d’un personnage fraichement débarqué : le Dark Wizard (ou Magicien Ténébreux dans la VF).

Nous nous étions déjà demandé qui pouvait bien être le Dark Wizard mais suite à des déclarations des créateurs de la série, le faisceau de présomption s’est resserré, et on est déjà quasiment sûr de connaître son identité réelle.

« Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il a, qui c’est celui-là ? »

Pas de Saroumane dans les Anneaux de Pouvoir (pour le moment)

Ce 1er novembre 2024, les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay se sont prêtés à l’exercice délicat que A.M.A. (Ask Me Anything, soit « demandez moi ce que vous voulez ») sur Reddit. Comme on pouvait s’y attendre, l’une de ces questions a porté sur l’identité du Dark Wizard. Patrick McKay a alors répondu franchement, en insistant sur le fait qu’il n’était pas Saroumane :

« Je pense qu’il est difficile de dire que quelque chose est à 100 %, mais nous n’avons aucun plan ni intention de le faire être Saroumane. Nous ne le considérons pas comme Saroumane. Nous savons qu’il est question de cinq sorciers dans Le Seigneur des Anneaux. L’un d’eux est Saroumane, l’un d’eux est Gandalf, l’un d’eux est Radagast, et il y en a deux autres. Nous pensons qu’il sera l’un de ces deux autres.«

« Je viens en paix »

Gandalf et Saroumane : BFF

Par ailleurs, J.D Payne a aussi relevé le fait que si le Dark Wizard était Saroumane, cela mettrait en porte-à-faux toute la relation liant Gandalf et Saroumane. C’est parce qu’ils sont amis de longue date, et tous les deux liés pour lutter contre les forces du Mal, que la trahison de Saroumane au cours du Seigneur des Anneaux a autant d’impact sur Gandalf, et sur le public :

« Ce que je dirai, c’est que je pense qu’il serait difficile logiquement de voir comment il pourrait être Saroumane. Ce serait une sorte de « trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, honte à moi » pour Gandalf. Si le Dark Wizard devait être Saroumane, alors il serait un sorcier maléfique avec lequel Gandalf interagissait et se battait au Second Âge. Et puis il devrait redevenir bon et regagner la confiance de Gandalf, pour ensuite redevenir maléfique et le trahir. Cela mettrait simplement à rude épreuve la crédulité de l’ensemble. »

Retour de soirée entre meilleurs potes

Blue Monday

Les déclarations des showrunners ont donc confirmé l’identité potentielle du Dark Wizard. Il s’agit soit d’Alatar, soit de Pallando, les deux Mages Bleus envoyés par les Valar (les anciens dieux) pour lutter contre la propagation du Mal dans la Terre du Milieu.

Alors que Saroumane, Gandalf et Radagast sont restés dans les Terres de l’Ouest et ont été en contact avec les peuples des hommes, des Hobbits, des Elfes et consorts, les Mages Bleus sont partis pour les Terres du Sud et de l’Est.

J.R.R. Tolkien évoque rarement ces deux mages, mais on admet communément deux destins possibles pour eux. Dans une version, il est suggéré qu’ils ont pu réussir leur mission en ralentissant l’influence de Sauron à l’Est, contribuant indirectement à sa défaite sans que l’Ouest en soit pleinement conscient.

Alatar ou Pallando ?

Dans d’autres récits, Tolkien laisse entendre qu’ils ont échoué dans leur mission. Il imagine qu’ils auraient pu se détourner de leur voie, fonder des sectes de magie, ou être corrompus par les pouvoirs qu’ils cherchaient à combattre. Ils seraient ainsi devenus des figures sombres et tordues, et peut-être même des alliés indirects de Sauron.

Cette seconde version pourrait tout à fait coller à l’approche que semble avoir adoptée Les Anneaux de Pouvoir. On peut aisément imaginer que le Dark Wizard soit l’un des Mages Bleus et que l’autre ait pu rester du côté du Bien. Ce faisant, ce Mage disparu pourrait devenir un allié de choix pour l’Étranger.

Afin de savoir sir le Dark Wizard est Alatar ou Pallando, il faudra patienter jusqu’à la diffusion de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir afin d’en avoir le cœur net. Les deux premières saisons de Les Anneaux de Pouvoir sont disponibles sur la plateforme Amazon Prime Video. La saison 3 n’a pour le moment aucune fenêtre de sortie.