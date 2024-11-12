Andor saison 2 : un premier teaser et une date de diffusion pour la (meilleure) série Star Wars

La saison 2 de la série Star Wars Andor a enfin une date de diffusion (et c’est pour bientôt), avec en prime un tout petit teaser.

C’est le cycle sans fin du business à l’hollywoodienne. Au départ, les séries Star Wars sont nées sur les cadavres des films abandonnés (Obi-Wan et Boba Fett) ou trop précieux pour être laissés en paix (Andor, prequel de Rogue One qui avait amassé plus d’un milliard au box-office, et ne pouvait pas avoir de suite). Quelques années plus tard, retour à l’envoyeur : la saison 4 de The Mandalorian a plus ou moins été transformée en film, et The Mandalorian & Grogu arrive en 2026 pour continuer l’histoire du chasseur de primes et Baby Yoda au cinéma.

La rumeur parle déjà d’une trilogie complète, et nul doute que Lucasfilm aimerait réunir Din Djarin avec tous ses potes, notamment Ahsoka qui est censée affronter le grand méchant Thrawn dans la saison 2 de sa série.



Mais d’ici là, le monde de la Guerre des étoiles continue de tourner sur Disney+. Le 4 décembre, il y aura la série Skeleton Crew, version Star Wars des Goonies, avec notamment Jude Law. Et celle que tout le monde attend, c’est Andor, dont la saison 2 est prévue pour 2025. La date de diffusion officielle a été annoncée, avec un tout petit teaser.

Andor et encore

STAR WARS : ANDOR SAISON 2 ARRIVE

Lors de sa grande convention D23 Brazil en novembre 2024, Disney a lâché quelques images inédites de ses prochains événements. Côté Star Wars : des concepts arts de The Mandalorian & Grogu, une nouvelle bande-annonce de Skeleton Crew, et la date de diffusion d’Andor saison 2.

La deuxième saison d’Andor arrivera ainsi le 22 avril 2025 sur Disney+.

Qui aurait pu croire qu’une série Andor serait si bien ?

Si ça vous semble long et loin, c’est normal : la saison 1 d’Andor avait commencé en septembre 2022, avec 12 épisodes diffusés jusqu’au 23 novembre. Il aura donc fallu attendre deux ans et cinq mois pour revoir Cassian Andor et sa bande.

Un premier tout petit teaser a également été dévoilé, dans le cadre d’une bande-annonce sur plusieurs nouveautés Disney+ (à partir de 1 minute 23).

PREMIÈRES INFOS SUR LA SAISON 2 D’ANDOR

La saison 1 d’Andor se déroulait cinq ans avant Rogue One, et sur une année environ. Elle suivait les aventures du petit criminel Cassian Andor, qui rejoignait la Résistance. Il était notamment emprisonné sur la planète Narkina 5, dont il réussissait à s’échapper dans l’avant-dernier épisode.

Et dans la scène post-générique, on découvrait que les prisonniers travaillaient sur ce qui deviendra l’Étoile de la Mort – celle-là même que Cassian Andor, Jyn Erso et d’autres vont aider à détruire en dérobant les plans, avant de se sacrifier dans Rogue One.

Parmi les meilleurs moments de la saison 1 d’Andor

La saison 2 d’Andor, composée de 12 épisodes, se déroulera sur quatre ans. L’histoire sera découpée en quatre blocs de trois épisodes, chaque bloc racontant quelques jours consécutifs, durant les années menant aux événements de Rogue One.

Aux côtés de Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona, Denise Gough, Faye Marsay et Varada Sethu, la saison 2 d’Andor verra quelques nouveaux visages, avec notamment Benjamin Bratt dans un rôle encore inconnu.

Et pour coller au mieux à Rogue One, Ben Mendelsohn (Orson Krennic, qui dirige les opérations de construction de l’Étoile de la Mort) et Alan Tudyk (le droïde K-2SO) seront de la partie.

C’est lui K-2SO

Préparez-vous : la saison 2 d’Andor sera bien la dernière, puisqu’il n’y aura plus rien à raconter ensuite. Tony Gilroy, le créateur de la série (qui avait co-écrit Rogue One et largement participé aux reshoots) avait expliqué à Deadline en juin 2023 :