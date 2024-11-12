Alien : Ridley Scott défend déjà la série, qui respecte le film original selon lui

Le créateur de la saga Alien a tenu à assurer que la future série Alien : Earth respectera bien le premier film.
Alien : Romulus a remis la saga du xénomorphe sur les rails du succès, ou au moins sur ceux de la séduction du public. Et qui dit succès, dit exploitation. Outre le fait que l’Alien de Fede Alvarez semble bien parti pour avoir une suite, une série dérivée de la franchise Alien a été annoncée, et se précise peu à peu, à mesure que les semaines passent.
D’abord appelée Alien : Neverland, un titre empreint d’une grosse dose d’humour noir, la série dérivée dédiée au xénomorphe sera intitulée Alien : Earth. Et alors qu’on ne sait pas grand chose de cette future série, si ce n’est qu’elle se déroulera sur Terre (d’où le titre, merci Captain Évidence), il semblerait que l’existence même de cette itération soulève déjà de nombreuses interrogations.
Parmi ces questions figurent celles du respect du matériel d’origine, qu’il s’agisse des premiers films, ou de la relance de la franchise par Ridley Scott avec Prometheus et Covenant. Le showrunner Noah Hawley (Fargo, et la merveille Legion) a déjà expliqué que la série montrera des Aliens différents de ceux des films, et il a déclaré que Alien : Earth sera très différent de Prometheus, car il n’aime pas ce film. Ridley Scott a, lui aussi, pris la parole concernant Alien : Earth afin de lui apporter son soutien et d’assurer du respect de la série envers le premier film.
Quand les planètes s’Alien
Dans une interview fleuve publiée par The Hollywood Reporter le 7 novembre 2024, Ridley Scott est revenu sur les projets d’adaptation en série de certaines grandes licences qu’il a créées : Blade runner 2099 de Silka Luisa pour Amazon Prime Video, et Alien : Earth de Noah Hawley pour Hulu. Concernant la série Alien, le réalisateur a soutenu qu’elle respectera le film original de 1979.
« Visiblement, j’ai donné le ton depuis un moment. Je sais exactement ce que j’ai fait et à quel point cela a été influent, parce que je continue de le voir — « Oh, c’est moi… c’est de moi… » – Au début, c’était agaçant, mais maintenant c’est amusant et sain. Comme [Hawley] qui a suivi cette voie tout en respectant clairement l’Alien original. À partir de là, je ne peux rien espérer de plus que de le voir perdurer. Peu importe la plateforme. J’ai hâte de rentrer chez moi et de le regarder. Tous ces sujets seront conservés à jamais et c’est très sain. »
On notera que Ridley Scott ne parle pas de respect envers les films Alien qu’il n’a pas réalisés, ni de Prometheus ou de Covenant. D’après les premières informations connues au sujet de la série, celle-ci devrait se dérouler 30 ans avant les événements du premier film Alien. Elle devrait se concentrer sur l’arrivée du premier xénomorphe sur la planète Terre, sur les luttes entre plusieurs méga-corporations (dont la Weyland-Yutani) pour obtenir la garde du bébé, et aborder le sujet des intelligences artificielles.
Au casting d’Alien : Earth, on retrouvera Sydney Chandler dans le rôle principal, Essie Davis, Adarsh Gourav, Alex Lawther et Samuel Blenkin. La série est actuellement en production, et ne dispose d’aucune date de sortie officielle. Celle-ci devrait arriver sur Hulu aux États-Unis (et sur Disney+ en France) dans le courant de l’année 2025.
Moi aussi la « paternité » assumée de Ridley Scott sur la bêbête venue de l’espace m’a toujours un peu énervé, et surtout son dédain royal de toutes les suites, y compris Aliens. Moi aussi je pleure chaque soir devant ma sculpture de l’ Incal parce que je ne verrai jamais le Dune de Jodorowsky… (et non Aronovsky, Jean-Mi.)
Mais même si Alien est effectivement le bébé de O’Bannon et de Giger, la mise en scène est de Ridley Scott, et lui seul pouvait réaliser ce chef d’oeuvre à l’époque. Et il faut bien se remettre dans le contexte (voyez le making of passionnant du film) : en 1979, la SF au cinéma était encore quelque chose d’intello, d’élitiste. 2001, Soleil Vert, Stalker de Tarkowsky… et même la Planète des Singes de 1968, tous ces films étaient fascinants mais cérébraux, ils demandaient au spectateur de réfléchir, de se poser des questions, de faire un miroir avec notre société actuelle. Ce qui nous manque grandement aujourd’hui, d’ailleurs! Puis il y a eu Star Wars en 1977, succès surprise qui a prouvé que la SF (même si Star Wars est en réalité de la fantasy) pouvait être un spectacle populaire, sans « prise de tête ».
Mais avec Alien, Ridley a créé un nouveau genre : le film de sensation instinctive, le film de terreur pure. En parcourant son vaisseau cauchemardesque et labyrinthique, avec cette créature mystérieuse quasi invisible qui frappe sans prévenir, Scott a réussi un truc phénoménal, du jamais-vu auparavant. Et qui sera répliqué à l’infini pour le pire et le meilleur (The Thing, le premier Predator etc). Sans Scott, le scénario de O’Bannon et la créature de Giger n’auraient jamais été aussi bien mis en scène. Il y est allé à fond, à l’instinct et il a créé cette oeuvre de jeunesse monumentale, suivie par son Blade Runner mythique. Jamais il n’a pu retrouver ce génie, et c’est normal parce qu’il faut être jeune et un peu inconscient pour réussir à marquer aussi profondément l’histoire d’un art, quelqu’il soit. Après, les suites, les deux préquels ratés mais originaux, Romulus, la nouvelle série télé… on en pense ce qu’on veut, il y a du bon et du mauvais. Globalement, je trouve que la saga Alien reste une des plus intéressantes, par rapport à d’autres vieilles franchises comme Star Wars, Indiana Jones, Terminator ou d’autres encore qui pataugent dans la choucroute depuis belle lurette.
Jean-mi
Nous savons que Ridley est le réalisateur et n’as pas écrit le Scnenario de ALIEN ( 1979 ) un Chef-d’oeuvre. Il ne faut pas oublier que Ridley a réaliser 2 épisodes de la série RAISED BY WOLVES ( 2020 – 2022 ) une série HBOMAX incroyable unique. Avec son Studio Scott Free il a conçu l’univers de la série et créé un visuel pour la LAMIA une Android qui est en faite une Necrolentienne une machine à détruire.
RIDLEY SCOTT toujours dans sa course à réaliser des projets qu’il continue encore et encore.
Mare que Scott s’attribue la « création » de Alien, du Xenomorph et du lore de la saga.
Dan O’Banon et HR Giger ont créés tout ça sur les ruines du projet avorté Dune de Aronovsky.
Lui n’a fait que mettre en scène le 1er.
L’une des rares contributions de Scott au lore est leur système de reproduction… et la scène a non seulement été coupée (avant d’être réintégrée dans son director’s cut) mais cette méthode de reproduction a été ensuite changé par Cameron avec la Reine de Aliens.
Mare que ce mec qui n’a pas un VRAI bon film en plus de 10 ans, s’approprie le travail de deux artistes décédés tout en dénigrant le travail des réalisateurs qui l’on suivi (rappelons que Weaver n’a pas été nominée à l’Oscar pour Alien, mais pour AlienS !).
Déjà : titre alarmant pour rien (mais c’est le jeu :p). Il « défend » pas la série, même préventivement. Limite même il a un commentaire méprisant en mode « tout ces copieurs mon génie pas originaux. Mais maintenant ca m’amuse. Mais oui oui c’est juste une copie, d’une copie, d’une copie » :p
(et donc totalement d’accord avec ludo3101)
Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas mais même étant fan du 1er alien je ne supporte plus de voir Ridley Scott s’approcher de cette franchise et en parler tant il est ce qui lui est arrivé de pire ces 15 dernières années.