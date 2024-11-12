Alien : Ridley Scott défend déjà la série, qui respecte le film original selon lui

Le créateur de la saga Alien a tenu à assurer que la future série Alien : Earth respectera bien le premier film.

Alien : Romulus a remis la saga du xénomorphe sur les rails du succès, ou au moins sur ceux de la séduction du public. Et qui dit succès, dit exploitation. Outre le fait que l’Alien de Fede Alvarez semble bien parti pour avoir une suite, une série dérivée de la franchise Alien a été annoncée, et se précise peu à peu, à mesure que les semaines passent.

D’abord appelée Alien : Neverland, un titre empreint d’une grosse dose d’humour noir, la série dérivée dédiée au xénomorphe sera intitulée Alien : Earth. Et alors qu’on ne sait pas grand chose de cette future série, si ce n’est qu’elle se déroulera sur Terre (d’où le titre, merci Captain Évidence), il semblerait que l’existence même de cette itération soulève déjà de nombreuses interrogations.

Parmi ces questions figurent celles du respect du matériel d’origine, qu’il s’agisse des premiers films, ou de la relance de la franchise par Ridley Scott avec Prometheus et Covenant. Le showrunner Noah Hawley (Fargo, et la merveille Legion) a déjà expliqué que la série montrera des Aliens différents de ceux des films, et il a déclaré que Alien : Earth sera très différent de Prometheus, car il n’aime pas ce film. Ridley Scott a, lui aussi, pris la parole concernant Alien : Earth afin de lui apporter son soutien et d’assurer du respect de la série envers le premier film.

Ridley Scott sort les gros arguments

Quand les planètes s’Alien

Dans une interview fleuve publiée par The Hollywood Reporter le 7 novembre 2024, Ridley Scott est revenu sur les projets d’adaptation en série de certaines grandes licences qu’il a créées : Blade runner 2099 de Silka Luisa pour Amazon Prime Video, et Alien : Earth de Noah Hawley pour Hulu. Concernant la série Alien, le réalisateur a soutenu qu’elle respectera le film original de 1979.

« Visiblement, j’ai donné le ton depuis un moment. Je sais exactement ce que j’ai fait et à quel point cela a été influent, parce que je continue de le voir — « Oh, c’est moi… c’est de moi… » – Au début, c’était agaçant, mais maintenant c’est amusant et sain. Comme [Hawley] qui a suivi cette voie tout en respectant clairement l’Alien original. À partir de là, je ne peux rien espérer de plus que de le voir perdurer. Peu importe la plateforme. J’ai hâte de rentrer chez moi et de le regarder. Tous ces sujets seront conservés à jamais et c’est très sain. »

La cène revisitée

On notera que Ridley Scott ne parle pas de respect envers les films Alien qu’il n’a pas réalisés, ni de Prometheus ou de Covenant. D’après les premières informations connues au sujet de la série, celle-ci devrait se dérouler 30 ans avant les événements du premier film Alien. Elle devrait se concentrer sur l’arrivée du premier xénomorphe sur la planète Terre, sur les luttes entre plusieurs méga-corporations (dont la Weyland-Yutani) pour obtenir la garde du bébé, et aborder le sujet des intelligences artificielles.

Au casting d’Alien : Earth, on retrouvera Sydney Chandler dans le rôle principal, Essie Davis, Adarsh ​​Gourav, Alex Lawther et Samuel Blenkin. La série est actuellement en production, et ne dispose d’aucune date de sortie officielle. Celle-ci devrait arriver sur Hulu aux États-Unis (et sur Disney+ en France) dans le courant de l’année 2025.