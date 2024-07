Alien Earth : date de sortie possible, casting, et toutes les infos disponibles jusqu’ici

Avec la sortie du film Alien : Romulus, on fait le bilan sur l’autre projet Alien qu’on attend avec impatience : la série produite par le créateur de Fargo, Noah Hawley, intitulée Alien : Earth.

Tout fan de la franchise Alien a de quoi se réjouir étant donné ce qui se prépare. Après des films comme Prometheus et Alien : Covenant qui ont divisé, notamment chez Écran Large, voilà que la saga de SF horrifique s’émancipe de son créateur (Ridley Scott) pour reconstruire sa mythologie. Après le film de Fede Álvarez, Alien : Romulus, ce sera une série Disney+ qui portera un regard neuf sur la licence. Et si l’annonce d’un tel projet peut faire froncer les sourcils, il y a plusieurs raisons d’être fort enthousiaste. On fait le point.



Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Alien : Earth.

C’est la saison de l’alien

Y AURA-T-IL UNE SERIE ALIEN ?

C’est en février 2019 qu’on a appris grâce à Bloody Disgusting qu’une série Alien était bel et bien en développement chez Disney, qui a récupéré les droits en rachetant la Fox. En décembre 2020, les choses se sont précisées : Noah Hawley a été annoncé comme showrunner de la série et Ridley Scott comme producteur exécutif. Et ce premier nom, en particulier, a de quoi rassurer. Pour rappel, Noah Hawley a déjà su adapter et réinventer avec talent d’autres franchises cultes.

On pense d’abord à Legion, une série qui dynamite l’univers X-Men avec une créativité démente. Mais c’est surtout l’excellente série Fargo qui devrait mettre tout le monde d’accord. En cinq saisons (chacune très différente), cette réinterprétation du film des frères Coen a peu déçu. Plus encore, elle a prouvé l’inépuisable inspiration de son auteur, qui est capable de tirer le meilleur d’un matériel de fiction de base pourtant limité.

À lire aussi Fargo : notre classement des saisons

Avec Fargo, Noah Hawley a déjà transformé un film culte en série culte

QUELLE DATE DE SORTIE POSSIBLE POUR LA SAISON 1 D’ALIEN : EARTH ?

Initialement, la série devait être diffusée en 2024, mais en raison de la grève des acteurs qui a frappé Hollywood en 2023, le tournage a été mis en pause quelques temps. En juillet dernier, cependant, on a eu de bonnes nouvelles sur l’avancement du projet. C’est dans un passage chez The Hollywood Reporter, que Noah Hawley a d’abord révélé le titre officiel de la série, Alien : Earth, puis évoqué l’état de sa production :

« Je pense que je me suis fixé un objectif ambitieux sur le plan dramatique pour transformer l’une des plus grandes franchises d’horreur et d’action du cinéma en quelque chose qui prend davantage le temps pour ses personnages et ses thématiques, qui fait plus que simplement créer une histoire d’horreur sur le fait d’échapper à sa mort. Et je suis très content du résultat, des performances des acteurs et du travail de tout le monde. J’ai hâte que les gens voient ça. »

Avec un tournage bouclé, on peut donc s’attendre à une sortie pas trop lointaine pour Alien : Earth même si aucune date officielle n’est encore connue. A ce stade, on peut parier (sans gros risque) sur une date de sortie en 2025, mais difficile d’être plus précis.

À lire aussi Alien : la série a enfin trouvé son titre

DE QUOI PARLERA LA SAISON 1 D’ALIEN : EARTH ?

On sait d’ores et déjà qu’Alien : Earth sera très indépendante de la saga cinématographique même si elle se situera bien dans sa chronologie, soit trois décennies avant les évènements du film de 1979 (selon IndieWire). L’histoire devrait ainsi se situer sur notre Terre (comme l’indique le titre). On devrait donc sortir du huis-clos horrifique pour confronter l’entièreté de l’humanité et sa technologie futuriste à la menace alien.

Durant le podcast Crew Call d’Anthony D’Alessandro, en juin dernier, Noah Hawley a également précisé que son récit ne sera pas influencé par la mythologie de Prometheus et Alien : Covenant. Il assume un retour aux sources, plus proche de l’horreur cosmique suggéré dans les premiers films :

« Vous savez, j’ai vécu pendant 30 ans en croyant que ces créatures [les Xénomorphes] étaient le produit de millions d’années d’évolution, des organismes parfaits. Et puis, Prometheus est arrivé et a suggéré qu’elles étaient des armes biologiques qui avaient été créées 10 minutes avant, et je me suis dit que je ne voulais pas raconter cette version de l’histoire. Je veux raconter la version qui fait partie de mon ADN. »

« I don’t feel so good Mister Scott »

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE LA SAISON 1 D’ALIEN : EARTH ?

Aucun acteur des précédents films Alien ne reviendra dans la série de Disney+ bien évidemment. Parmi les noms déjà cités, on sait que Sidney Chandler (Don’t Worry Darling) et Alex Lawther (Black Mirror) devraient incarner les personnages principaux. Timothy Olyphant, qui a déjà travaillé avec Noah Hawley dans la saison 4 de Fargo, sera aussi de la partie.

Dans le reste du casting, on remarque peu de noms habitués aux têtes d’affiche. Mais c’est aussi une bonne nouvelle. Ce sera aussi l’occasion de voir des talents moins connus briller, comme par exemple :

Samuel Blenkin ( Sandman )

) Adarsh Gourav ( Le Tigre Blanc )

) Essie Davis ( Mister Babadook )

) Kit Young ( L’École du Bien et du Mal )

) David Rysdahl ( Sans Issue )

) Babou Ceesay (We Hunt Together)

Timothy Olyphant, génial dans Fargo

OÙ SERA DIFFUSÉ LA SAISON 1 D’ALIEN : EARTH ?

À moins d’une invasion de xénomorphes dans les prochains mois, Alien : Earth devrait être diffusée sur la plateforme Hulu aux États-Unis et sur Disney+ en France.