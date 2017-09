The Deuce : James Franco explique le plan prévu pour la série sur l'industrie du porno

The Deuce ne devrait avoir que trois saisons pour couvrir l'essor du porno du début des années 70 au milieu des années 80.

Sans surprise, la nouvelle série de David Simon et George Pelecanos est déjà une immense réussite après seulement trois épisodes (on vous parle du premier ICI). Le journaliste, écrivain, scénariste et showrunner américain nous a habitué à une telle qualité notamment parce qu’il sait exactement où il va et ce qu’il veut faire.

David Simon et Oscar Isaac sur le tournage de Show Me a Hero

David Simon a en effet expliqué il y a quelques mois que la série serait normalement composée de trois saisons. Au micro de Collider, James Franco, acteur, réalisateur et producteur de The Deuce, en a dit un peu plus sur le schéma établi :

« L’une des choses intéressantes autour de cette série, c’est qu’elle est hybride. C’est à la fois une mini-série et une série normale. Il y a seulement huit épisodes par saison et si on continue comme ça, ce qui sera sûrement le cas, il n’y aura que trois saisons. Cela lui donnera un cadre parfait, très concis et avec une puissance dans le découpage.

James Franco joue des jumeaux dans The Deuce

Depuis le début, le plan était de couvrir 14 années. La première saison c’est 1971-1972 et l’aube du porno. La deuxième c’est 1977-78-79 ou quelque chose comme ça. Et puis, la saison 3 sera au milieu des années 80 (1984-1985) quand tout a implosé et que l’ancienne 42e rue a été fermée par le maire Koch. Je pense que si on arrive à faire ça, ce sera un très bon résumé d’un lieu et d’une époque. »

Le projet engloberait ainsi l’essor et les heures de gloire de l’industrie pornographique de façon avec concision et efficacité. Ce schéma permettrait aussi à la série de ne jamais perdre de sa puissance et d’éviter la saison de trop. Quand on sait que la saison 2 a d’ores et déjà été commandée par la chaîne HBO, cela semble bien parti.

The Deuce est diffusé chaque dimanche sur HBO (et en US+24 sur OCS en France).