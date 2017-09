The Walking Dead : le showrunner révèle un point primordial sur la guerre de la saison 8

La huitième saison de The Walking Dead arrivera sur les écrans le 22 octobre prochain.

Trop lente, trop attentiste, direction artistique assez foireuse… la saison 7 avait été, à plus ou moins grande échelle, un cauchemar pour la rédaction. Pourtant, malgré tous les reproches qu’on fait à la série, on avait (et on a toujours) envie de garder espoir. Et même si, on ne l’attend pas avec une impatience folle, on espère vraiment que la saison 8 saura nous surprendre. Quand on vous dit qu’on a un bon fond.

Cependant, après les déclarations de Scott Gimple au micro d’Entertainment Weekly il y a quelques jours, nos espoirs fondent comme neige au soleil. Interrogé sur la guerre entre Rick - Negan et sa durée, le showrunner a été très clair :

« La guerre sera totalement terminée à la fin de la saison 8. Absolument. »

D’un côté, on est un peu rassuré. Le personnage de Negan, malheureusement mal exploitée selon nous par rapport au Comics, sera enfin moins au centre de l’attention après cette saison. Ainsi, un autre cycle potentiellement plus intéressant pourrait voir le jour.

Mais d’un autre côté, quand on connait les BD, on ne peut s’empêcher de penser que la chef des Whisperers, Alpha, pourrait faire son entrée dans le show. D’autant plus que Scott Gimple n’a pas souhaité commenter ce point-là avec les gars d’EW. Malheureusement, cela signifierait dans le même temps, l’instauration, une nouvelle fois, du schéma classique de The Walking Dead avec un nouveau rival très méchant face au groupe de Rick. Vive la redondance...

La saison 8 de la série AMC arrive le 22 octobre prochain.