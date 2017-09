The Defenders a été la série Marvel la moins regardée sur Netflix

Soyons clairs dès le départ, nous n'avons pas aimé The Defenders. D'ailleurs on a pris le temps de vous dire pourquoi à nos risques et périls. Et apparemment, nous n'avons pas été les seuls.

Soyons encore plus clairs, parce qu'on n'a pas envie de passer notre journée à nous faire engueuler pour que dalle, nous n'avons rien contre les séries Marvel sur Netflix. On a adoré les deux saisons de Daredevil, beaucoup aimé Jessica Jones, un peu moins Luke Cage, quant à Iron Fist, on va dire que c'est compliqué. Mais cela ne nous empêche pas d'attendre à mort The Punisher. Tout ça pour dire que quand on a commencé à regarder The Defenders, on était chaud-bouillants. Et puis, quelque chose s'est passé. Une immense déception, qu'on a immédiatement rattaché à ce qui se passait en coulisses. En effet, c'est un peu la guerre entre Disney et Netflix actuellement, le premier retirant tout son catalogue du second pour ouvrir son propre service de streaming l'année prochaine et nous pensons que The Defenders en a fait les frais, volontairement ou non. Vrai ou faux, ça commence à faire beaucoup de coïncidences.

Maintenant que The Defenders est en ligne depuis un mois, il est temps d'avoir les premiers chiffres de sa diffusion et ce n'est pas fameux. L'institut Jumping Shot, spécialisé dans le marketing analytique, a effectivement regardé les scores de près et publié ses résultats, confirmant ainsi que la série est le programme le moins regardé du lot sur ses 30 premiers jours.

The Defenders n'aurait en effet atteint que 17% des audiences de la saison 2 de Daredevil sur la même période, 28% d'Iron Fist, 27% de Luke Cage et 26% de Jessica Jones. Ce qui, par calcul inversé, prouve que nos goûts sont en phase avec le public Netflix. Cela dit, tout ceci n'est encore rien comparé à la perte de spectateurs du show d'une semaine sur l'autre puisque la dégringolade est assez impressionnante, The Defenders ayant perdu 67% de spectateur dans sa deuxième semaine, 48% dans sa troisième et 41% dans sa quatrième. On appelle ça un énorme gadin.

La sonnette d'alarme est donc clairement tirée et Marvel et Netflix se doivent de réagir avec The Punisher. Changer la formule, accorder plus de budget, prendre son sujet au sérieux et donner au spectateur ce qu'il attend. Et quand on voit les premières images de la future série, on se dit que c'est peut-être le cas.