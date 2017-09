L'Exorciste saison 2 revient avec un trailer bien tendu du culte

L' Exorciste saison 2 prépare son glaçant retour, avec une bande-annonce qui dévoile un tout nouveau cas de possession bien gratiné.

Après une première saison non dénuée de défauts mais riche de très belles trouvailles et bien au-dessus du tout venant de la production horrifique tendance mystique catholique. Par conséquent, on se demandait franchement ce que la Fox nous réservait avec la suite de cette production que personne n’attendait, redoutant une exploitation désincarnée et purement opportuniste d’une marque légendaire du cinéma fantastique.

Nous retrouverons donc nos deux curés professionnels de l’extraction de démons aux prises avec un cas bien retors, situés sur une petite île aux alentours de Seattle. La victime est une jeune fille habitant un foyer de réinsertion, et on suppose d’ores et déjà que l’isolement, le contexte et les tensions grandissantes entre les deux héros quant aux techniques à adopter nous garantirons quelques beaux frissons.

Avec un premier épisode programmé aux Etats-Unis pour le 29 septembre, on serait presque possédés d’impatience.