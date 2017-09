The Walking Dead : les héros prennent les armes dans un paquet de nouvelles images

Avec le retour de Lucille...

Mine de rien, ça sent le roussi pour The Walking Dead. Entre l’abondance de nouvelles séries qui pullulent et sa septième saison en demi-teinte (et encore on reste poli) il serait temps pour Rick, Negan, Carole et les autres de retrouver du poil de la bête et de reproduire la recette qui avait fait le succès de leurs premières aventures. Avec des audiences en berne et un intérêt narratif de plus en plus suspect, on attend la huitième cuvée de pied ferme.

AMC nous avait prévenu, cette saison devrait déménager sévère avec la vraie confrontation entre la bande à Rick et celle du sociopathe charismatique Negan. Histoire de nous faire patienter avant la reprise des hostilités le 25 octobre prochain, la chaîne nous dévoile un paquet de nouvelles photos où nos héros prennent la pose en mode Abercrombie armés jusqu’aux dents,

Le ton des nouveaux clichés est plus qu’annonciateur de la boucherie en perspective et qui devrait laisser quelques figures connues sur le carreau…