La saison 3 de la série Scream verra revenir un visage bien connu

MTV s'accroche et semble décidée à nous offrir une saison 3 de sa série Scream, même si la 2 était bien pourrie. Et apparemment, cette fois, ce sera dans les règles.

Oh, dites donc, cette fois ça y est, la série adaptée de la franchise Scream semble enfin repartie sur les rails. Après l'annonce il y a quelques jours des premières personnes du casting, la série de MTV revient avec cette fois un élément très important. En effet, dans un communiqué tout ce qu'il y a de plus officiel, le diffuser vient de nous apprendre, avec une bonne dose de fierté comme on peut s'en douter, que le tueur, le célèbre Ghostface, revêtirait pour l'occasion son masque original aperçu dans les films de Wes Craven.

Le masque de Brandon James

C'est un point primordial du projet puisque l'on se rappelle que la série avait considérablement modifié son apparence dans les deux saisons précédentes, en faisant un point central de son intrigue, ce qui avait pas mal énervé les fans de la première heure. En effet, on nous avait présenté un nouveau masque qui était en fait celui de Brandon James, le grand absent omniprésent de l'intrigue, et l'objet était son masque médical, l'homme ayant passé sa vie avec une importante malformation faciale. Un nouveau masque qui n'avait pas la puissance de l'original mais qui, à notre grande surprise, fonctionnait plutôt bien à l'image même si on était très loin du compte.

GhostFace, le seul, le vrai.

Les choses devraient donc reprendre leur cours normal dans cette saison 3 qui sera diffusé à la mi 2018 et qui ne devrait comporter que 6 épisodes diffusés au cours de 3 soirées exceptionnelles. Une annonce qui permet aussi de découvrir un peu plus en détail le synopsis de la saison :

"La saison 3 se concentre sur Deion Elliott, une star locale qui possède un passé tragique revenant le hanter au moment le plus critique de son existence, menaçant ses plans d'avenir et la vie de son groupe d'amis."

On le voit, la série coupe donc totalement les ponts avec l'arc Brandon James, ce qui n'est peut-être pas plus mal et ne semble entretenir que peu de rapport avec les meurtres commis il y a 20 ans à Woodsboro. A moins que l'on ne nous réserve une énorme surprise ? Franchement, ce serait classe.