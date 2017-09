Punisher : Jon Bernthal vous promet une série sombre et déchaînée

C’est avant la fin de l’année que nous pourrons découvrir The Punisher, le spin-off de Daredevil, dont on attend beaucoup.

Interrogé par Entertainment Weekly, l’interprète de Frank Castle, Jon Bernthal en a dit un peu plus sur le contenu de la série. En effet, après plusieurs productions accueillies relativement mollement par la presse et une fraction du public, beaucoup d’espoirs sont placés dans The Punisher.

Reste à savoir si Marvel et Netflix sauront offrir un écrin à la hauteur du personnage, parmi les plus radicaux de leur catalogue. Et d’après l’acteur, les fans de cette œuvre pas comme les autres pourraient bien y trouver leur compte.

Frank Castle a encore l'air en grande forme

«Le Frank Castle que vous découvert dans Daredevil se remet du trauma engendré par l’assassinat de sa famille, donc la seule chose qu’il ait en tête, c’est cette mission qui consiste à tuer tous ceux en lien avec la mort de sa famille, et les éliminer de la manière la plus brutale qui soit. Tuer ces gens est la seule façon pour lui de trouver momentanément la paix.

Dans la série, c’est à nouveau un type qui part en croisade et ce que Steve Lightfoot (le showrunner) essaie de faire, c’est poser la question « que fait-on quand c’est terminé ? » Il y a une dimension introspective qui permet d’essayer de résoudre cela. Le personnage va trouver une raison de se battre, quelque chose de nouveau en quoi croire. »

Un super-héros souriant

Et pour ce qui est des ténèbres, les amateurs n’auront pas à craindre une vision aseptisée.

« Ça devient de plus en plus noir et viscéral au fur et à mesure qu’on avance. Le show vous embarque dans l’odyssée de Frank, alors qu’il devient de plus en plus humain avant d’être stoppé net et d’en revenir à ce qui marche pour lui, où il a trouvé sa place et je crois que c’est un lieu de ténèbres et de destruction. Ce sera que vous verrez de plus noir et brutal dans l’univers Marvel, je peux vous le promettre. »