La nouvelle série des showrunners de Game of Thrones a l'air complètement dingue

Game of Thrones touche à sa fin et ses producteurs doivent rapidement lui trouver un successeur. Avec Confederate, HBO a peut-être trouvé un candidat de choix.

Avec la fin de leur série au succès intergalactique en approche, on imagine que les showrunners D.B. Weiss et David Benioff ont pas mal de pain sur la planche. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils se laissent aller, puisqu’ils viennent d’obtenir le feu vert de la chaîne câblée américaine pour mettre en chantier une nouvelle série.

Cette dernière s’intitule Confederate, son principe est sacrément alléchant et connaissant le sens de la mesure de HBO, ses ambitions sont passablement délirantes. Voici le synopsis, tel que publié par nos confrères de Variety.

« Confederate chronique les évènements menant à la Troisième Guerre Civile Américaine. La série se déroule dans une chronologie alternative, où les Etats du Sud ont triomphé de l’Union durant la Guerre de Secession, provoquant l’avènement d’une nation où l’esclavage demeure légal et est devenu une institution moderne. Le scénario suit plusieurs personnages de part et d’autres de la zone démilitarisée de Mason-Dixon, des combattants de la liberté, des chasseurs d’esclaves, des politiciens, des abolitionnistes, des journalistes et les cadres d’un conglomérat esclavagiste, ainsi que leurs familles. »

Bien que la Guerre Civile Américaine soit un sujet moins évidemment international que peut le sembler Game of Thrones aujourd’hui, n’oublions pas que produire un récit de fantasy en vue d’un succès de masse semblait kamikaze il y a encore huit ans.

De même, si la Guerre de Secession et sa dystopie ne sont pas le premier fantasme narratif des spectateurs du monde entier, les questions relatives aux tensions raciales peuvent quant à elles toucher le public à peu près partout dans le monde.

Pour le coup, voilà un projet qui a de quoi faire gentiment fantasmer les amateurs de relectures historiques, à fortiori quand on connaît le CV de ses auteurs.

