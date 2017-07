Les Inhumains vous présentent ses personnages dans des affiches bien classes

Avec Les Inhumains, Marvel voit les choses en grand pour le petit écran. Projo IMax, promo soutenue, ils veulent que ça marche même si les fans n'ont pas l'air d'être totalement convaincus jusqu'à présent.

C'est quand même rigolo le destin de certains projets. Genre, Les Inhumains par exemple. Prestigieux film Marvel intégré au MCU avec Vin Diesel en star, le film a disparu des plannings, a manqué de se faire annuler pour finalement revenir sous la forme d'une série télé au moment où on ne l'attendait plus. Et là encore, il veut être un événement.

Car, voyez-vous, Les Inhumains ne peuvent rien faire comme tout le monde. Si la diffusion de la série est prévue sur la chaine ABC à partir du 29 septembre prochain, c'est dès le 1er septembre que le public américain pourra découvrir les deux premiers épisodes puisqu'ils sortiront de manière exceptionnelle et pour une exploitation de deux semaines dans les salles IMax du pays. Après, les mauvaises langues diront que la plupart du pognon du budget est passé dans l'utilisation de cette technologie et c'est vrai que les bandes-annonces disponibles ne sont pas les meilleures que l'on ait vue pour vendre une nouvelle franchise.

Mais, au délà de l'aspect réunion cosplay du casting, des scènes d'action un peu pâles et de l'ensemble sans grand relief, il faut savoir garder l'esprit ouvert parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. En tout cas, Marvel y croit à mort puisque le studio vient de dévoiler trois nouvelles affiches pour nous présenter le trio principal de la série : Black Bolt, Medusa et Maximus.

On rappelle que la série nous racontera la chute de la Famille Royale, obligée de se cacher à Hawaii et qui devra sortir de l'ombre alors qu'un grand danger plane sur le monde et menace de le détruire. Comme d'habitude serait-on tenté de dire...