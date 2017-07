Le producteur de Castlevania fait le point sur la série et son avenir

Si vous ne l'avez pas encore lu, on ne pourrait que trop vous conseiller notre article sur cette courte première saison, histoire de savoir ce qu'on en a pensé. Mais Castlevania est loin d'être terminé et il y a encore beaucoup de choses à en dire.

4 épisodes, ce n'est clairement pas suffisant, surtout quand il s'agit d'adapter une licence populaire depuis 30 ans et qui couvre plusieurs siècles d'histoire. Si l'on est aussi frustré, c'est évidemment parce que la série s'arrête là où on aurait aimé qu'elle commence, l'association Trevor Belmont - Sypha - Alucard et le combat qui s'ensuivra pour tuer Dracula. Mais il faudra patienter jusqu'à la seconde saison, déjà confirmée par Netflix, pour en découvrir plus.

Ce qui n'empêche pas au producteur Adi Shankar de revenir sur le succès de cette série et sur l'avenir qu'elle nous promet dans une très intéressante interview accordée à Coming Soon, dont nous reprenons quelques extraits :

"Avez-vous été surpris par l'accueil positif ?

Oui, totalement. J'ai été agréablement surpris que la série soit reçue comme ça, parce que je pense qu'elle est arrivée dans une zone particulière de la pop culture. Je ne m'y attendais pas. Cette série a été faite par des fans et pour les fans. Donc le fait que des gens qui n'aient jamais joué aux jeux et qui ont en juste entendu parler en deviennent fans, c'est incroyable.

Avez-vous des plans au-delà de la saison 2 ?

D'aussi loin que je sois concerné, Castlevania est une histoire qui s'étale sur plusieurs générations d'une même famille et les jeux nous ont offert un plan de travail phénoménal.

Y a-t-il un jeu en particulier que vous aimeriez utiliser pour une future saison ?

Oui, Kid Dracula. Je plaisante. Si vous avez joué aux jeux, vous devez le savoir, tous les éléments s'interconnectent d'un jeu à l'autre, l'évènement d'un jeu affecte le suivant. Donc il n'y a pas un seul jeu en particulier même si je peux dire que, d'un point de vue personnel, mon préféré est Symphony of the Night, mais c'est parce que j'ai 32 ans. C'est par celui-là que j'ai commencé, donc cela a du sens qu'il soit un repère pour moi. Mais chaque génération a ses points d'ancrage et cela signifie des choses bien différentes en fonction des personnes."

Shankar reste donc encore bien discret sur l'avenir de la série, mais il est évident que la saison 2 devrait contenir plus d'épisodes que la précédente. Et, si l'on pose les choses à plat, l'arc scénaristique se dessine de lui-même : Nous en sommes aux événements de Castlevania 3 : Dracula's Curse. S'ensuivra probablement Rondo of Blood ainsi que Symphony of the Night, puisqu'ils sont la continuité de Dracula's Curse (principalement parce qu'Alucard est impliqué). Et si l'on veut tirer le trait jusqu'au bout, on pourrait même aller jusqu'à Aria of Sorrow, qui serait une conclusion parfaite.

Bref, on a plus que hâte.