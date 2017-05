Will & Grace de retour dans un teaser nostalgique pour une neuvième saison imminente

Will & Grace, c'est la série de notre enfance. Drôle et se dégustant comme une friandise, la série revient sur nso écrans cathodiques bientôt !

Will & Grace fait son retour ! La série qui a bercé toute une génération, à l’instar de Friends, fera son retour sur le petit écran. A défaut d’espérer revoir Rachel, Ross, Joey et les autres (Mais en a-t-on vraiment envie ?), ce sera Will, Grace, Jack et Karen qui effectueront leur comeback télévisuel.

Pas d’inquiétude pour les fans puisque les quatre acteurs reprendront leur rôle, dirigé par James Burrows, réalisateur de l’intégralité du show désormais culte.

C’est dans un teaser teinté de comédie musicale, de nostalgie et d’humour que le quatuor effectuera son retour pour une neuvième saison annoncée dès cet automne sur NBC.

Cinq minutes qui devraient réjouir les aficionados du show qui attendent ce retour depuis maintenant onze ans.