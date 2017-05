Twin Peaks Saison 3 : une bande-annonce pesante dévoile les anciens et nouveaux personnages de la série

Plus qu'une seule semaine à patienter avant l'arrivée de la troisième saison très attendue de Twin Peaks.

Après quelques images, quelques teasers nostalgiques et un teaser où l’on nous présentait les lieux emblématiques de la série, la saison 3 de Twin Peaks se dévoile enfin un peu plus dans sa nouvelle bande-annonce.

L’occasion de retrouver de nombreux visages familiers : l’agent Dale Cooper, l’agent Albert Rosenfield, Lucy Moran, Andy Brennan et l’agent Gordon Cole interprété par David Lynch lui-même. La bande-annonce nous permet également de découvrir des nouvelles recrues : Madeline Zima (Californication), Ben Rosenfield (Boardwalk Empire, Irrational Man) ou encore Nicole LaLiberte (Kaboom) apparemment en danger.

Mais ce nouveau trailer nous transporte surtout dans l’ambiance pesante, brumeuse et mystérieuse du Twin Peaks qu'on aime. La nouvelle saison de Twin Peaks sera présentée en avant-première lors du prochain Festival de Cannes. Mais pour le commun des mortels, il ne faudra pas patienter bien plus longtemps. Le season premiere sera diffusé le 21 mai prochain sur Showtime et en US+24 sur Canal +.