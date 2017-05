La série American Gods est déjà renouvelée pour une seconde saison

Il y a encore un an on n'aurait jamais pensé voir un jour une série adaptée du cultissime American Gods de Neil Gaiman. Trop fou, trop énorme, trop inadaptable. Remarquez, on disait aussi la même chose de Preacher...

Si nous n'en sommes qu'au deuxième épisode de la série, il est un peu tôt pour déterminer si oui ou non, American Gods a remporté son pari. Mais on pencherait quand même pas mal du côté du "oui". Il faut d'ailleurs féliciter le réseau Starz pour l'énorme prise de risque en adaptant le roman fleuve de Neil Gaiman, avec l'excellent Bryan Fuller (Dead Like Me, Hannibal) à la tête de la production. Leur façon de voir l'histoire a vraisemblablement convaincu le public puisque pas moins de 5 millions de personnes ont regardé le premier épisode, tous supports confondus.

Il n'en fallait donc pas plus à la haine pour en tirer les premières conclusions et se dire que c'était un succès. C'est donc pour cela qu'American Gods est renouvelé pour une seconde saison qui devrait arriver sur nos écrans à la mi-2018 et dont le nombre d'épisodes reste encore à déterminer bien que cette nouvelle saison devrait au minimum en comporter 8.

Et pour ceux qui s'inquiétaient sur la capacité de l'histoire à rebondir, la première saison ne couvrant que le premier tiers du livre, Bryan Fuller et sa team ont donc encore largement de quoi faire pour nous faire voyager. Shadow Moon n'est donc pas prêt de se retrouver au chômage et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.