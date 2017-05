Le créateur d'House of Cards va coloniser Mars dans sa nouvelle série

On ne sait pas si Missions a inspiré Beau Willimon mais le créateur d'House of Cards veut aussi nous emmener sur la planète rouge dans sa future série.

A l’heure où Netflix domine le marché des nouveautés, la plateforme vidéo devrait se méfier de son concurrent direct et exclusivement américain Hulu. Avec son nouveau show dystopique The Handmaid’s Tale et l’annonce de son partenariat avec Marvel pour la nouvelle série Marvel’s Runaways, Hulu monte en puissance. Et ce ne sont pas les révélations de Beau Willimon, créateur de House of Cards, qui vont nous faire penser le contraire.

Alors qu’il a quitté sa série politique (produite par Netflix) à la fin de la saison 4, dans des circonstances douteuses, Beau Willimon se retrouvait donc les mains vides. Enfin c’est ce qu’on croyait. Le scénariste préparait et écrivait dans le calme sa nouvelle création : The First. Une série de science-fiction qui racontera la première mission habité vers Mars et sera diffusé par Hulu.

Beau Willimon sur le tournage d'House of Cards avec Robin Wright

Interrogé par Variety, le scénariste des Marches du Pouvoir en a dit un peu plus sur son show :

« C’est une série sur l’esprit humain, sur notre besoin indomptable d’explorer des horizons inconnus, sur les personnes qui travaillent sur ses avancées pionnières pour l’humanité… Et c’est sur le coût de cette vision, le danger et le sacrifice – émotionnel, psychologique et physique – requis pour l’atteindre. Comment les gens ordinaires et imparfaits s’unissent et surmontent ainsi une multitude d’obstacles pour saisir l’extraordinaire. »

Sur Twitter, Beau Willimon a également dévoilé une partie du casting. Sa série ne devrait pas arriver sur le petit écran avant 2018. En attendant, vous pourrez partir pour Mars dès le 1er juin sur OCS avec une autre série de science-fiction, française cette fois : Missions. On vous en parle juste ICI.