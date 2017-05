Elektra se réveille dans le nouveau teaser des Defenders

Si Netflix domine actuellement les séries sur les super-héros, la concurrence a tellement les crocs que le network va devoir se surpasser pour rester au top. Mais il a un gros atout dans sa manche.

Si on est globalement plutôt tous d'accord pour dire que les séries Marvel - Netflix c'est bien la classe (surtout Daredevil, en fait) on n'a par contre jamais oublié qu'elles ne constituaient que le premier étage de la fusée et que le plus intéressant restait encore à venir. En effet, si les séries concernées ne sont finalement pas une vraie prise de risque et servent uniquement à installer un ton et un univers (ce qu'elles font très bien par ailleurs), le vrai challenge sera The Defenders.

Ambitieux cross-over réunissant les héros Marvel de Netflix au sein d'une même histoire pour combattre Sigourney Weaver, The Defenders débutera sa diffusion le 18 août prochain pour une première saison de 8 épisodes. Si on a déjà eu quelques teasers et pas mal de photos, principalement de pure promotion, la vraie campagne marketing reste encore à débuter.

Et c'est peut-être ce qui vient de se passer aujourd'hui alors qu'un très court teaser de Defenders vient d'apparaitre sur Internet. Consacré au personnage d'Elektra, toujours interprété par Elodie Yung, cette vidéo riquiqui reprend là où on avait laissé le personnage dans Daredevil, enfermée dans le sarcophage de la Main pour la régénérer en vue de devenir probablement le nouveau Black Sky.

Alors oui, c'est très maigre comme nouveauté, mais bon, on se contente de ce qu'on a aussi et au moins maintenant on sait qu'Elektra sera dans les Defenders. Bon, on s'en doutait, mais on préfère être sûr. Oh et puis arrêtez de vous plaindre, c'est énervant à la fin.