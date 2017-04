La troisième saison de la série Scream partira sur de toutes nouvelles bases

La série Scream, c'est quand même un sacré rendez-vous manqué. Et c'est dommage, parce que ça commençait très bien avant de devenir n'importe quoi. Mais, haut les coeurs, il reste une ultime saison pour nous convaincre qu'en fait, c'est bien.

Et oui, on est toujours un peu tristes quand on pense à la série Scream. Parce que sa première saison était plutôt bonne, présentait des personnages intéressants, arrivait à nous prouver que le principe du slasher pouvait se décliner sur plusieurs épisodes et que, même si l'univers et les personnage étaient différents, l'esprit des films était bien là. Et puis est arrivée la seconde saison et là, on n'a plus vraiment compris le but du projet. Mis à part un épisode fantastique, l'ensemble de la saison a été un bon gros foutage de gueule avec un suspense bien moisi et un twist qu'on a vu arriver à des kilomètres. Et que dire du Halloween Special qui a transformé cette belle idée en remake pourrave de Souviens-toi... l'été dernier 2 ? (pléonasme)

Il fallait donc réagir et fissa. C'est pour cela que MTV a annoncé très tôt que s'il y aurait bien une troisième et ultime saison du show, il ne fallait pas s'attendre à découvrir la suite des aventures de nos héros puisque la nouvelle saison ferait table rase du passé. Pour le meilleur ou pour le pîre, trop tôt pour le dire. Il n'empêche que cette nouvelle histoire nous présentera des personnages tout nouveaux, dans un univers inédit, sous la houlette de Brett Matthews qui devient par la même occasion le showrunner de ces 6 nouveaux épisodes. Et l'homme est loin d'être un débutant puisqu'on lui doit également les Vampires Diaries et autres Supernatural.

Du côté de la production, on trouve aussi du sang neuf puisque le site Deadline nous précise que Queen Latifah arrive dans la course en tant que productrice exécutive, sans toutefois nous indiquer son degré réel d'implication et l'impact que cela aura sur le changement d'orientation du projet. Mais, comme il faut bien garder un lien avec le passé, le regretté Wes Craven restera toujours l'autre producteur exécutif de la série.

Par contre, on ne sait toujours pas quand la série sera diffusée mais, ce qui est certain maintenant, c'est qu'aucun des acteurs des saisons précédentes ne sera présent dans cette nouvelle version. Et en seulement 6 épisodes, elle a intérêt à être bien efficace si elle veut convaincre un public déjà bien déçu.