House of Cards : après l'annulation suite au scandale Kevin Spacey, des spin-offs en préparation ?

House of Cards va t-elle survivre au scandale Kevin Spacey ?

Le chateau de carte s'est écroulé. Suite aux déclarations de l'acteur Anthony Rapp qui accuse Kevin Spacey d'avoir tenté d'abuser de lui lorsqu'il n'avait que 14 ans, suivi d'un communiqué controversé de l'acteur oscarisé qui s'excuse sans reconnaître les faits et parle pour la première fois publiquement de son homosexualité, la série House of Cards a été annulée.

Une idée qui flottait vraisemblablement depuis quelques temps, mais une décision accélérée par un nouveau scandale sur les coulisses de l'industrie, après les inombrables affaires de Harvey Weinstein, James Toback, Roman Polanski et autres.

Si la sixième saison de la série, tournée et prête à être diffusée en 2018, sera donc la dernière, Netflix n'a peut-être pas enterré le monde des Underwood. Ainsi, The Wrap affirme que la production planche sur des idées de spin-off.

Netflix et Media Rights Capital seraient donc en pleine réunion de crise pour réfléchir à l'avenir de la marque House of Cards, qui devra se passer de Kevin Spacey. Parmi les idées évoquées selon The Wrap : un spin-off autour de Doug Stamper, personnage central interprété par Michael Kelly.

Une idée saugrenue, vu que Doug est resté dans l'ombre des Underwood, sans lesquels il n'existe pas malgré ses tentatives plus ou moins assumées de se lever contre Frank. Sans compter que Michael Kelly, aussi talent soit-il, est loin d'avoir l'envergure attendue pour porter une série aussi coûteuse.

Reste une option, plus qu'évidente : basculer entièrement sur Claire Underwood, incarnée par la fantastique Robin Wright depuis cinq saisons. Ce serait logique d'un point de vue commercial vu la popularité de l'actrice (elle a remporté un Golden Globe avant Spacey, et a été à nouveau nommée l'année dernière contrairement à lui), mais également d'un point de vue narratif : la femme de Frank a pris une place de plus en plus grande au fil des saisons, sortant de l'ombre pour affirmer ses ambitions et tracer une route passionnante, notamment lorsqu'elle devenait une menace pour son époux. La voir à la tête d'une série permettrait une transition douce et naturelle, parfaitement cohérente si les scénaristes trouvaient un moyen satisfaisant d'éjecter Frank.

Et si Netflix se bougeait pour appeler et garder Robin Wright ?

Reste que l'actrice, après six saisons, a peut-être envie de s'envoler ailleurs. Vue dans Wonder Woman et Blade Runner 2049, attendue dans Justice League, elle a retrouvé au cours de ces dernières années une belle aura au cinéma, grâce à des films comme Perfect mothers, Le Congrès ou encore Millenium - Les hommes qui n’aimaient pas les femmes.

Ce serait néanmoins l'occasion pour Robin Wright de régler l'inégalité de salaire entre Kevin Spacey et elle, dont elle a ouvertement parlé en mai dernier. Une série sur Claire Underwood serait donc une équation à peu près parfaite, qui permettrait de continuer à explorer l'univers fascinant de Washington tout en renouvelant une histoire qui montre des signes de faiblesse depuis deux saisons.