Oh bravo, Code Quantum pourrait bientôt revenir en film

Soyons honnêtes, la période n'est pas fameuse. L'industrie du divertissement n'a jamais été autant en forme, mais dès que l'on parle d'histoires originales, il n'y a plus personne. Le bon moment pour remonter le temps et réparer les erreurs du passé ?

Parlez-en à quiconque a grandi dans les années 90, la simple mention de Code Quantum déclenchera un sourire rayonnant sur le visage de votre interlocuteur, au même moment qu'une petite larme coulera sur sa joue. Pourquoi ? Parce que Code Quantum reste encore aujourd'hui l'une des meilleures séries de SF jamais produite et qu'elle nous manque terriblement.

Diffusée entre 1989 et 1993 (aux Etats-Unis), la série nous présentait les voyages temporels du professeur Sam Beckett qui, suite à une expérience, voit son esprit propulsé dans le passé, passant d'un corps à un autre pour réparer les injustices et les drames. Il est aidé d'Al, son meilleur ami, sous la forme d'un hologramme et de Ziggy, l'ordinateur principal tandis que sa dérive semble dirigée par une force supérieure. L'occasion de revisiter l'histoire américaine du 20ème siècle (Beckett ne pouvant pas remonter plus loin que sa propre naissance) tout en nous offrant un récit poignant aux terribles accents mélancoliques dont le final, déchirant, reste encore dans les mémoires.

Dean Stockwell et Scott Bakula

Le créateur du show, Donald P. Bellisario, avait dans l'idée de refaire Code Quantum depuis un petit moment, mais au cinéma et Scott Bakula, l'interprète de Sam Beckett, l'avait déjà mentionné il y a plus de 7 ans. Sans pour autant que l'on ait de nouvelles du projet. Quelle ne fut donc pas notre surprise lorsque le showrunner est apparu au Comic-Con de Los Angeles, en compagnie de Bakula, pour annoncer une bonne nouvelle au micro d'Entertainment Weekly :

"Je viens juste de terminer le scénario du film Code Quantum. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais au moins je l'ai écrit. Je l'ai écrit de la même façon qu'avant. Je commence et je laisse ensuite les idées m'emmener là où elles le veulent. Je suis diverti de la même façon que l'est le public. Donc, j'ai juste mis Scott et Dean Stockwell (Al) dans ma tête, je les ai quelque peu rebootés et je suis parti de là."

Bien entendu, le film est très loin d'être fait puisqu'il n'est annoncé nulle part pour le moment. Ceci dit, il soulève un certain nombre de questions le concernant. S'agira-t-il d'un reboot ou d'une suite directe du finale déchirant de la série ? Scott Bakula étant toujours très impliqué dans la vie de la série, il semble évident qu'il fera partie du film. Mais dans quel rôle ? Quoi qu'il en soit, voilà un retour que nous sommes impatients de vivre. A condition que cela soit la suite directe de la série évidemment.

Oh bravo !