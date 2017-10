Le méchant que l'on attendait tous sera bel et bien de retour dans la saison 3 de Daredevil

Disons le franchement, l'association Marvel - Netflix, après un début fracassant, a déçu pas mal de monde. Mais il semblerait qu'elle soit sur le point de reprendre du poil de la bête.

C'est assez triste d'ailleurs de constater à quel point l'univers Marvel a doucement mais sûrement périclité sous nos yeux lorsque l'on parle des séries Netflix. Pourtant, Daredevil avait prouvé le potentiel de leur alliance en nous offrant deux saisons du tonnerre, sombres, intelligentes, violentes, adultes et passionnantes et puis... quelque chose s'est passé. Si Jessica Jones tenait encore la route, la situation s'est bien gâtée à partir de Luke Cage, nous décevant encore plus avec Iron Fist et nous énervant définitivement avec cet énorme rendez-vous manqué que fut The Defenders.

Pourtant, malgré les épreuves, l'univers Marvel sur Netflix continue, il s'acharne même pour exister encore un peu et retrouver de sa superbe. Evidemment, tous les yeux sont tournés vers The Punisher, qui arrivera dans moins d'un mois et beaucoup le voient comme le retour aux affaires de la franchise. Une impression qui se confirme encore plus lorsque nous avons appris que la saison 3 de Daredevil était sur le point de commencer son tournage.

Et il semblerait que les producteurs aient bien retenu la leçon puisque, si l'on en croit le site Deadline, ils sont décidés à nous donner ce que l'on attendait. Nous apprenons en effet que le Wilson Fisk, alias le Kingpin, serait bel et bien de retour dans cette nouvelle saison, toujours sous les traits du grand Vincent d'Onofrio. Et c'est une excellente nouvelle puisque le personnage était le meilleur élément des débuts de la série, complexe et ambigu en diable, flippant et touchant. D'ailleurs, à partir du moment où il était derrière les barreaux, la série avait commencé à perdre un peu de son souffle, ce qui prouve bien son importance.

Après une courte apparition dans la saison 2 (dans l'un des meilleurs épisodes, il n'y a pas de hasard), Fisk va donc retrouver la liberté pour assouvir sa vengeance. La grosse inconnue pour l'instant, c'est bien son importance dans l'histoire. En effet, pour le moment nous ignorons s'il sera un des antagonistes principaux ou s'il se contentera à nouveau de faire une petite apparition pour semer le trouble. On espère vraiment que le studio a choisi la première option. Mais il faudra patienter jusqu'en 2018 pour le savoir.