Casey Affleck sera le héros d'une série horrifique réalisée par Alfonso Cuaron

Alfonso Cuaron ne donnait beaucoup de nouvelles, surbooké par son film Roma, mais il cachait bien son jeu.

D’un côté, le dernier lauréat de l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance inoubliable dans Manchester by the Sea : Casey Affleck. De l’autre côté, le réalisateur doublement oscarisé de Gravity et metteur en scène de l’excellent Les Fils de l'homme : Alfonso Cuarón. Reliant les deux hommes, une série horrifique.

Le projet dévoilé par Deadline a de quoi faire rêver. Le comédien américain et le cinéaste mexicain devraient travailler ensemble sur ce show d'horreur produit par la société Anonymous Content, déjà productrice des séries True Detective, The Knick, Mr. Robot ou The OA.

Casey Affleck nous avait terrassé dans Manchester by the Sea

La société de production n’ayant pas souhaité faire de commentaire sur cette annonce, peu de détails ont circulé pour le moment sur le projet. Selon Deadline, Alfonso Cuaron serait à la fois le réalisateur, scénariste et producteur du show. De son côté, le frère de Ben, serait l'acteur principal et produirait aussi la série.

Aucune date n’a été annoncée pour le moment. Il faut dire que les deux hommes ont déjà des projets sur le feu. Alfonso Cuaron termine son film mexicain Roma. Casey Affleck, lui, prépare le tournage d’une autre série : Lewis and Clark, l’histoire des deux explorateurs et de leur expédition à travers les Etats-Unis au début du 19e siècle.

Photo du tournage de Roma