The Punisher balance enfin sa date de sortie et un nouveau trailer ultra-bourrin

Après la tuerie de Las Vegas, Marvel et Netflix ont décidé de mettre en pause la promotion de la première saison de The Punisher. Mais les hostilités viennent de reprendre.

On connaît désormais la date de diffusion de la série, tandis qu’une nouvelle bande-annonce nous promet un sacré condensé de guerre urbaine. Il ne nous reste plus très longtemps à attendre, puisque Netflix fera feu à volonté sur Frank Castle dès le 17 novembre.

Et les aventures lestées de plomb de Jon Bernthal s’annoncent plutôt intense à en juger par cet ultime trailer, où notre anti-héros massacre à peu près tout ce qui bouge, en tentant de régler son compte à un ancien soldat du genre pas commode, lui-même décidé à faire avaler son ticket de naissance au Punisher.

On ignore encore dans quelle mesure cette vendetta destructrice sera connectée aux autres shows de Netflix ou aux Defenders, tout au plus peut-on comprendre ici que Deborah Ann Woll, toujours désireuse d’apporter la paix et la rédemption au justicier, sera bien de la partie. Une chose est sûre, la promotion de The Punisher est jusqu’ici très réussie, fidèle à l’idée noirceur et de radicalité musclée inhérente au personnage. On espère désormais que Netflix aura soigné l’écriture de l’ensemble et ne sera pas retombé dans ses travers bien connus en termes de construction.

Verdict le 17 novembre.