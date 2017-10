Robert Patrick sera-t-il lui aussi de retour dans la nouvelle saison d'X Files ?

Après une saison 10 beaucoup trop courte et qui n'a pas convaincu tout le monde, X Files se prépare pour son grand retour en sachant très bien que, cette fois, elle n'aura pas droit à l'erreur.

C'est vrai que 6 épisodes c'était bien trop peu pour ressusciter une institution aussi culte qu'X Files, riche d'un background gigantesque, comportant énormément de personnages. Et si l'on peut admettre que la saison 10 s'en est globalement bien sortie, sans toutefois être incontournable, la série de Chris Carter reviendra bientôt avec la ferme intention de transformer l'essai.

On l'a vu, dans la saison précédente, plusieurs personnages emblématiques avaient droit à leur caméo, mais l'un d'eux manquait cruellement, l'agent John Doggett, incarné à l'époque par Robert Patrick. Apparu dans la saison 8, il devait remplacer David Duchovny, qui commençait à en avoir sacrément marre, accompagné de l'Agent Reyes, là pour supplanter Scully, tout en inversant les rôles (il était le sceptique). Une greffe qui n'a pas nécessairement pris comme l'équipe le souhaitait, prouvant que la série ne pourrait jamais se passer de Mulder et Scully. Cela dit, le personnage était intéressant et avait su, aux forceps certes, trouver sa place dans cet univers.

Alors que quelques mois nous séparent de la saison 11, nous pouvons résolument nous demander si Robert Patrick sera de retour pour nous faire un petit coucou en souvenir du bon vieux temps. Et quoi de mieux pour le savoir que d'aller demander à Chris Carter ce qu'il en pense ? C'est exactement ce qu'a fait le site TV Line et, comme à son habitude, le showrunner a répondu en brouillant quelques cartes au passage :

"En fait, je l'ai fait apparaitre dans un épisode et puis j'ai appris que Robert ne serait pas disponible parce qu'il est déjà engagé sur la série Scorpion. Donc j'ai dû le retirer de l'épisode parce que Scorpion est sa priorité."

On pourrait se dire que l'affaire est pliée, qu'on peut se brosser pour revoir l'Agent Doggett, mais Chris Carter a décidé de faire son Chris Carter :

"Ce qui ne veut pas dire que vous ne le verrez pas dans cette nouvelle saison."

Il faut donc s'attendre à ce que Doggett soit au moins mentionnée dans un dialogue, ou que l'on voit une photo de lui, voire un flashback. Cela dit, si c'est bien fait, cela ne nous pose aucun problème même si, évidemment on préfèrerait le revoir en chair et en os. Mais bon, vous savez ce qu'on dit hein, la vérité est ailleurs.