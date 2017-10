Ash vs Evil Dead nous dévoile sa fille et les premières images de la saison 3

Ash vs Evil Dead, ce n'est pas une série, c'est un petit miracle. Et la preuve que quand on fait n'importe quoi avec le plus grand sérieux, cela donne des choses merveilleuses.

Bon, après, il faut bien reconnaitre que le dernier épisode de la saison 2 était clairement en-dessous de ce qui l'avait précédé, la raison étant que le showrunner avait claqué la porte peu avant l'épisode 9, mais cela ne remettait pas en question la très haute qualité de l'ensemble, qui nous a offert probablement ce qu'il y a eu de plus dingue à la télévision depuis au moins 20 ans.

Pour faire un parallèle hasardeux avec la musique, disons que la saison 2 a été le disque de la consécration et que l'on espère de toutes nos forces que la saison 3 ne sera pas l'album de trop. Cela dit, il faudra patienter jusqu'au 25 février prochain pour le savoir, même si le réseau Starz, qui diffuse Ash vs Evil Dead, n'a pas pu s'empêcher de nous en montrer les premières images afin de nous présenter le nouveau personnage fort de cette saison 3, Brandy, la fille d'Ash, dont il ne connaissait pas l'existence. Plus que jamais, Ash vs Evil Dead nous parlera de famille. Mais, que l'on se rassure, les héros habituels seront bel et bien de retour, Kelly, Pablo et Ruby en tête et l'ensemble a l'air toujours aussi débile et gore.

D'ailleurs, en parallèle, le site IGN a publié ce qui pourrait être considéré comme un premier synospsis de ce qui nous attend :

"Dans cette troisième saison, le statut d'Ash a bien changé dans la ville d'Elk's Grove. De tueur sans pitié devenu une légende urbaine, il s'est transformé en héros de l'humanité en libérant sa ville. Lorsque Kelly assiste à un massacre télévisé qui comporte les empreintes de Ruby partout, elle revient avec un nouvel ami pour avertir Ash et Pablo que les démons n'en ont pas finis avec eux."

Un résumé fort alléchant donc pour une série qui devrait se passer en partie dans un lycée américain, comme le montrent les images dévoilées. Donc, on prend une grosse respiration, on croise les doigts et on espère tous que les nombreux mois qui nous séparent de la diffusion de la série vont passer en un éclair.

Brandy, la fille de Ash, en route pour l'école