La saison 11 d'X Files dévoile enfin sa première bande-annonce

Après un comeback émouvant mais beaucoup trop court pout vraiment se faire apprécier, X Files se heurte aujourd'hui à ce qui est probablement son plus grand défi : poursuivre une aventure en suspend depuis 20 ans.

Parce que, soyons honnêtes, malgré toutes les qualités que l'on puisse lui trouver, la saison 10 n'était qu'une aimable mise en bouche avec ses 6 épîsodes, une manière de tester le public sans prendre de vrai risque, histoire de voir si les affaires non-classées étaient toujours aussi populaires. Et il faut croire que malgré les nombreux défauts de la saison précédente, c'est encore le cas puisque la Fox a commandé une saison 11 qui devrait rectifier le tir sur pas mal de plans.

Déjà, il n'y aura pas 6 mais 10 épisodes, ce qui est une bonne nouvelle, et une majorité d'entre eux ne sera pas consacrée à la fameuse Mythologie propre à la série, qui n'a plus de sens depuis de nombreuses années mais qui sert toujours de fil rouge bien pratique. Et c'est donc lors de la dernière édition du New York Comic-Con que la production a dévoilé la première bande-annonce de cette saison 11 ultra attendue et pour le moment prévue "quelque part en 2018". Une saison qui fait appel à de nombreux visages connus puisque nous devrions y retrouver le Smoking Man, Walter Skinner et même un des Lone Gunmen. Un épisode entier devrait d'ailleurs être consacré au directeur du FBI, Skinner, précieux allié de Mulder depuis des années mais toujours aussi ambigu.

Par contre, lors du panel qui a suivi la présentation de la bande-annonce, Gillian Anderson a révélé qu'elle arrêtait la série passée cette nouvelle saison. Une annonce bien triste mais prévisible cependant :

"Je pense que c'en est terminé pour moi. Je suis revenue pour la saison 11 parce que je pensais que nous n'avions pas tout terminé. Il me semblait obligatoire de donner tout ce que les fans attendaient de nous au moins une dernière fois. Et maintenant c'est fait."

Et quelques part, nous préférons que la série et le personnage terminent leur carrière sur une note flamboyante plutôt que sur une longue et pénible descente aux enfers comme tant d'autres shows avant eux.