Happy : arrêtez tout, la nouvelle série de Syfy a l'air totalement dingue !

On n’avait pas venu venir Happy! la nouvelle série de Syfy. Et elle l’a l’air complètement folle.

Il y est question d’un ex-flic, devenu tueur à gages, qui après avoir échappé de justesse à la mort, se met à voir Happy, l’ami imaginaire d’une jeune fille kidnappée, qu’il va tenter d’aider. Le tout s’annonce frappadingue comme rarement, porté par un humour débile sous acides comme on l’aime, un paquet de violence graphique et de vannes à base d’ablation de pénis.

Comme si cela ne suffisait pas, on retrouve au casting le trop rare Christopher Meloni, et Patton Oswalt, dans la peau numérique de Happy. Ajoutons que l’ensemble est produit notamment par Brian Taylor (Hyper Tension 2), Neal Morritz (Fast & Furious) et Grant Morrison, l’un des deux auteurs du comics dont s’inspire le show.

Et en effet, son trailer a des airs de dinguerie parfaitement hallucinée.