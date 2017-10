Game of Thrones : Nikolaj Coster-Waldau explique pourquoi HBO "ne tournera pas plusieurs fins" selon lui

L'année dernière, le script de la saison 7 avait fuité dans son intégralité. Après les multiples piratages, HBO a décidé de prendre des précautions, à moins que...

Cet été, la saison 7 de Game of Thrones a lancé les grandes hostilités pour mettre en place dignement les enjeux finaux qui nous attendent dans l’ultime saison 8. A seulement six épisodes de la fin du show phare de HBO, tous les moyens sont bons pour éviter les fuites. Il y a quelques semaines, le président de la programmation Casey Bloys avait donc annoncé que plusieurs fins seraient tournées pour éviter de malencontreux spoilers.

"Et dire que je chevauche ce cheval pour rien..."

Cependant pour Nikolaj Coster-Waldau, tout ceci est faux. L’acteur a donné son point de vue à Marie-Claire :

« Vous pensez que c’est vrai ? Cela me paraît tellement stupide. Je veux dire, si c’est vrai je ne le crois pas, mais je ne sais pas peut-être. Je n’ai pas encore lu le script, alors à moins qu’ils exposent plusieurs fins qui pourraient être des twists, ils ne vont pas gaspiller tout cet argent. Ils savent ô combien c’est cher de tourner. Vous n’allez pas gaspiller 100 000 dollars par jour pour des prises que vous n’utiliserez jamais. Cela n’arrivera pas. »

Quand on y réfléchit, l’interprète de Jaime Lannister tient des propos plus que sensés. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas lu le scénario. Il est tout à fait possible que la version envoyée aux comédiens ne comportent pas de fins nettes et précises. De plus, Variety révélait il y a quelques jours que la chaîne pourrait consacrer 15 millions par épisode pour cette saison 8. Alors tout d'un coup, 100 000 dollars jeter par les fenêtres, ici ou là, ne semble plus si impensable.

La saison 8 de Game of Thrones arrivera dans... longtemps. Aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour le moment.

"Ils sont vraiment en train de jeter des dollars par la fenêtre ?"