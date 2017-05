Sense8 : que vaut la saison 2 du grand happening fraternel des Wachowski ?

Après une première saison qui s’est instantanément imposé comme une des œuvres les plus fortes et politiques de ces dernières années, puis un épisode de Noël roboratif aux airs de super synthèse, on attendait de Sense 8 une nouvelle fournée qui fasse avancer son intrigue et lui offre des enjeux clairs.

COME AS YOU ARE

Nous avions donc quittés nos Sensitifs éclatés de par le monde, tiraillés entre leurs mésaventures individuels, des amours naissants, et un collectif enfin assumé, et de plus en plus prégnant dans l’existence de chacun. Si la première livraison d’épisodes nous a familiarisés avec le concept d’existences partagées, restait à en faire le cœur battant du récit.

Mission accomplie puisque dès le premier épisode de cette saison 2, nos héros ne sont presque plus jamais seuls, et évoluent en permanence dans la collectivité, ce qui enrichit considérablement la scénographie ainsi que la dramaturgie d’arcs narratifs individuels finalement assez classiques. Le moindre dialogue, le plus petit rebondissement bénéficie ainsi de la juxtaposition des sensibilités, des lieux, des couleurs, des lumières et impressionne par la vivacité narrative que parvient à retranscrire le montage.

Et il y a fort à faire, car le background, l’univers de Sense8 se complexifie enfin. Le show bascule ainsi plus profondément dans la science-fiction, répond à de nombreuses questions, et permet à nos héros de constater qu’ils sont plus que jamais au cœur de vastes enjeux. Ils en découvriront ainsi bien plus sur leur ennemi, ses origines et motivations. Il était temps, et ces révélations s’accompagneront de la promesse de confrontations de plus en plus spectaculaires, notamment avec d’autres Sense8.

COME TOGETHER

On retrouve ainsi le goût des Wachowski pour les affrontements entre des élus issus du peuple, ou à tout le moins d’une masse diverse et multiple, s’élevant contre les hérauts d’un système misant sur l’uniformité et l’établissement d’une norme écrasante. C’est un des éléments constitutifs de tous leurs univers depuis Matrix, et il n’aura peut-être jamais pris autant d’ampleur qu’avec la présente série.

Sense8 a en outre le bon goût de ne pas chercher à dupliquer à l’infini ce qui a fait sa réussite. Si les séquences de communion ou de sexualité partagée ont marqué le public et atteint leur sommet à l’occasion du Christmas Special, elles ne sont plus ici le sommet de résistance ni climax des épisodes. On peut le regretter, mais cette nouvelle direction empêche le show de bégayer et lui permet de se focaliser plus sereinement sur ses divers rebondissements.

Enfin, le principal effet spécial de Sense8, à savoir ses lieux de tournage, fonctionne toujours à plein régime. Filmé sur place à travers dix lieux différents disséminés de par le monde, le récit jouit toujours d’une variété étourdissante. Mieux encore, le show s’impose toujours comme un véritable plaidoyer pour le mélange, l’hybridation, et la compassion. Candide, mais jamais niaiseux, le propos veut fonctionner à la manière d’un onguent, qui refuse toujours de céder à la peur ou à l’inquiétude. Et c’est une nouvelle fois aussi réjouissant qu’apaisant.

COME AGAIN ?

Toutefois, difficile de passer sous silence le partage en cacahouète de l’ultime épisode de la saison. Comme si Sense8 s’était brusquement révélé incapable de tenir ses enjeux, ou de maintenir sa rigueur en matière de montage. Alors que le scénario opère un évènement (une rencontre) attendue depuis le premier épisode de la première saison, la narration s’emballe et s’écroule.

On s’inquiète ainsi de voir l’ensemble s’embourber dans une dernière ligne quasiment incompréhensible, où les actions de nos héros paraissent incohérentes, la temporalité totalement dissolue, et la logique aux abonnés absents. La série va-t-elle tout clarifier à l’occasion d’un nouvel épisode de Noël ? La saison 3, dont la validation ne fait pas grand doute, a-t-elle justement l’intention de nous donner les clefs qui rendront cette conclusion limpide ?

On l’ignore, mais en l’état, il est désolant de voir cette série exceptionnelle se casser apparemment les dents après plusieurs épisodes stimulants et brillants.