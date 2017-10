Ce que Walking Dead doit faire pour redevenir une bonne série (et ne fera jamais)

The Walking Dead, c’est une histoire d’amour, et comme le veut la chanson, elle est bien partie pour mal finir. On a beau adorer les zombies, apprécier une bonne partie du casting et révérer le boulot du producteur et scénariste Robert Kirkman, on se demande parfois pourquoi on suit encore la série.

De l’écriture, en passant par la réalisation, la construction, l’interprétation, sans oublier le sens du spectacle ou tout simplement la cohérence, tous les ingrédients du show donnent le sentiment de s’être fait le mal. Et si on redoute que la saison 8 ne change rien à ce lent et progressif naufrage, voilà ce qu’on rêverait de voir arriver à la série.





REVOIR LES SCENES D'ACTION

Cela fait désormais plusieurs saisons que les metteurs en scène de Walking Dead n’ont pas réussi à emballer les grands moments issus du comics, et que l’ensemble des séquences musclées de la série paraissent réalisées par trois aveugles en mal de budget. Un constat d’autant plus invraisemblable que malgré la chute spectaculaire de ses audiences, la série demeure une des plus regardées, et donc une des plus rentables sur le territoire américain.

Et pourtant, les séquences d’action sont d’une mollesse incroyable, souffrent d’une spatialisation absurde, quand elles ne sont pas massacrées par des effets numériques atroces (on se souvient de la biche de la saison dernière). Il y a quelques mois, Walking Dead s’est achevé sur une confrontation totale entre Andrew Lincoln et Jeffrey Dean Morgan, marquée par l’immobilisme, la lenteur et l’ennui. Alors que le show reprendra logiquement là où il s’est arrêté, on espère que cette guerre nous évitera un assoupissement total.

Un show mal en point ?

METTRE EN DANGER LES PERSONNAGES

La saison 7 s’était ouverte sur la mort de deux personnages, à l’occasion d’un des épisodes les plus mal écrits de tous les temps. Faisant suite à un cliffhanger parmi les plus putassiers et inefficaces jamais vu (la pause entre deux saisons ayant dilué l’attente du verdict de Lucille, au lieu de l’intensifier), ce season premiere a mis fin aux jours de deux protagonistes, un choix emblématique de l’incapacité des scénaristes à surprendre.

Ils ont en effet exécuté les deux protagonistes dont la mort était attendue, car très proche, voire identique (ou prévisible) à leur logique dans l’œuvre originale. Or, cela fait désormais des années que le noyau dur de personnages semble totalement intouchable, la popularité de la série et de certains de ses héros semblant paralyser AMC dès lors qu’il faut faire couler le sang.

Totems d'immunité

ARRETER DE GAGNER DU TEMPS

Walking Dead nous fait le coup depuis sa quatrième saison au moins. On désespère de voir les showrunners et scénaristes penser leur format. Conséquence logique de l’adaptation d’un matériau à la narration resserrée et dont le nombre d’épisodes a été arbitrairement doublé pour gonfler les recettes publicitaires et inonder le public sur une bonne partie de l’année, la dilatation de la narration pousse le récit à toujours prendre son temps, voire à en perdre.

Avec le sentiment qu’il suffit de regarder les deux premiers et derniers épisodes de chaque saison pour suivre l’action, difficile de se passionner pour ce récit post-apocalyptique. Pour nous intéresser profondément à nouveau, Walking Dead va devoir se sortir les doigts.

Sous-intrigues #78 : Rick cherche un bon coin à champignons

CHOISIR ENTRE CREATION ET ADAPTATION

Production qui s’appuie par moment directement sur les comics de Robert Kirkman, avant d’opérer des braquets violents, Walking Dead ne tranche jamais entre pure création et adaptation. Au risque de mécontenter beaucoup de monde : les amateurs des comics regrettent souvent les infidélités, pas toujours cohérentes, établies par la série, tandis que ceux qui n’ont pas posé les yeux sur le comics sentent parfois que le scénario retrouve des rails très contraignants, au détriment une fois encore du rythme de l’ensemble.

AMC gagnerait beaucoup à trancher entre ces deux options, et retrouverait ainsi sa pleine capacité à travailler le cœur de son concept, tout en différenciant durablement Walking Dead et Fear the Walking Dead.

Negan, ou le piège de la trop grande fidélité ?

ENVISAGER UNE FIN

La production l’a répétée maintes et maintes fois : pas question d’envisager d’arrêter les frais tant que les spectateurs seront au rendez-vous. C’est un choix aisément compréhensible, bien sûr, mais programmer la fin de Walking Dead pourrait avoir de nombreux avantages.

Tout d’abord, une ligne d’arrivée pourrait permettre de structurer la narration beaucoup plus efficacement, tout en permettant au public de se fédérer vers un but commun, à la manière de ce à quoi nous assistons aujourd’hui avec Game of Thrones.

N’oublions pas que la fin de Game of Thrones ne serait pas synonyme pour AMC d’un arrêt de son exploitation du filon zombie. Fear the Walking Dead en est la preuve, la chaîne parviendrait sans doute à mettre sur pied un autre spin-off, qui permettrait aux personnages essorés de la série mère de connaître une fin digne d’eux.