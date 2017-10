Inhumans : après 3 épisodes, la nouvelle série Marvel est bien une catastrophe thermonucléaire

On peut être un empire de la communication aussi diablement performant que Disney, et parfois se casser les dents. En témoigne Inhumans, nouvelle série Marvel produite avec ABC, aux airs de catastrophe industrielle.

LES ORIGINES DU MAL

Rarement aura-t-on vu arriver une explosion en vol d’aussi loin. Il faut dire que le projet revient de loin. Un temps pensé comme un long-métrage, les aventures des Inhumans devaient rejoindre la grande horlogerie des célèbres Phases Marvel et de leur univers étendu. Problème, la galerie de personnages est peu connue du grand public, et ce n’est pas le lobbying forcené de Vin Diesel, désireux d’interpréter Black Bolt, qui va y changer quoi que ce soit.

Or Marvel avait bien besoin d’une écurie de héros de seconde zone en renforts de certains trous narratifs. En effet, les droits d’exploitation des X-Men étant actuellement sous l’égide de la Fox, le studio manque d’un groupe de super-héros maltraités par la société civile et les Inhumans tombent à point nommé pour tenir le rôle de la minorité opprimée. C’est ainsi qu’ils seront utilisés dans la série Agents of SHIELD, devenant une articulation scénaristique secondaire et bien pratique.

Un Homme et son chien, le retour

C’est sans doute dans ce changement d’orientation que réside l’origine du loupé Inhumans, projet à la direction artistique calamiteuse, et au développement scénaristique qu’on sent en permanence somme de coller esthétiquement et thématiquement à Agents of S.H.I.E.L.D., série pas foncièrement antipathique, mais clairement adressée aux plus jeunes, et pas le berceau idéal pour l’établissement d’une mythologie spatiale.

MOI, MOCHE ET TRES CHIANT

On le savait depuis l’arrivée des premiers trailers, visuellement, Inhumans s’annonçait… différent. Au final, difficile de pointer du doigt ce qui rend la série aussi vertigineusement laide, tant elle s’avère résulter d’une série de mauvaises décisions. Tout d’abord, en plaçant la majeure partie de son intrigue sur terre, le show souligne la pauvreté de sa direction artistique, et hésite toujours entre normaliser grossièrement l’apparence de ses super-héros, ou souligner leurs looks détonants. Quoi qu’il en soit, Haïti n’est pas le meilleur point de départ pour une odyssée spatiale à base de super-pouvoirs.

Plus gênant, le budget donne régulièrement le sentiment d’avoir été très mal réparti. On est parfois impressionnés par le travail effectué sur un toutou téléporteur de l’espace (quand bien même il n’apparaît finalement qu’assez brièvement), tout comme on note régulièrement la volonté de véritablement tourner en décor urbain, mais ces bonnes impressions sont contrebalancés par des VFX hideux (alerte cheveux !), des maquillages sortis d’une scène coupée de Buffy contre les vampires ou des décors de studios au subtil parfum de plastique fondu.

"Bah quoi, il est très bien ce décor"

Enfin, le scénario est affligeant de banalité, et se retrouve déjà à jouer les prolongations après seulement trois épisodes. En séparant artificiellement les personnages, en leur mettant artificiellement des bâtons dans les roues (alerte cheveux 2), ou en ayant bien du mal à les différencier des X-Men – Mortis est ainsi un Cyclope du pauvre – la série peine à maintenir notre attention. Et ce n’est pas le jeu de comédiens en descente de carambars qui va contrecarrer l’ennui qui s’installe.

DÉJÀ MORT ?

Ici et là, les plus pessimistes annoncent déjà l’annulation future des Inhumans. Gardons-nous toutefois de vendre la peau du mutant avant de l’avoir écorché vif. On se souvient en effet que Agents of S.H.I.E.L.D. a commencé de fort piteuse manière, avant de retrouver progressivement des couleurs (et un public).

Médusante Médusa

Fort de l’interconnexion Marvel, ces Inhumans sont encore capables de se trouver un ton, un rythme, et qui sait, peut-être même une direction artistique. Sans compter que les deux premiers épisodes, indiscutablement plus catastrophiques que le troisième, ont été tournés en Imax. La lourdeur du dispositif et la complexité inhérente à son usage, couplé aux exigences de fabrication d’une série télé auront-elles grièvement amoindris le potentiel du show ?

Il est trop tôt pour le dire. En l’état, Inhumans ressemble plus à une résurrection cradingue de l’abominable Cleopatra 2525 qu’à un projet ambitieux et épique. Et il est bien difficile de déterminer si l’on espère que ABC et Marvel parviendront à redresser la barre, ou si on souhaite découvrir encore quantités d’épisodes en mode Z de l’espace.