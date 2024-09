L’Exorciste Saison 2 Episode 5 : Thérapie de groupe

Ok, ça commence sérieusement à craindre pour nos deux curés et cette île dévoile enfin une partie de ses secrets. Attention, SPOILERS.

Après la macabre découverte concernant l’identité de la jeune Grace, qui n’existait nulle part ailleurs que dans la tête d’Andy Kim, le patriarche décide de se reprendre en mains et d’organiser un camping pour s’éloigner de la maison. Il montre quelques signes de faiblesse psychologiques mais Rose est là pour le soutenir. Malheureusement, Grace n’accepte pas qu’on lui tourne le dos ainsi et s’accroche à l’homme, aux portes de la folie.

Tandis que le camping se passe plutôt bien, Shelby interroge Verity sur les phénomènes étranges qui ont lieu sur l’île et sur son manque de foi. Trucker ayant disparu, Verity part à sa recherche et le retrouve dans la vieille maison où il se tape la tête contre les murs, manipulé par Grace. Quand Verity tente de l’arrêter, il se retourne contre elle et tente de l’étrangler. Stoppé par Andy, il n’en conserve aucun souvenir. Tandis que Rose s’occupe de lui, Andy emmène Verity chez le médecin. En fait, il s’arrêtent à la maison, où Andy est bien décidé à en finir avec Grace. Il se retrouve face à Nikki, sa femme décédée.

De son côté, Marcus se rapproche de Peter qui lui parle de Glen Powell, un homme qui, il y a plusieurs décennies, a massacré sa famille, hormis sa plus jeune fille, à présent vieille dame dans un hospice. Elle lui avoue que son père était comme possédé par quelque chose, ce qui met sacrément la puce à l’oreille de l’ancien prêtre. Sur le bateau de Peter, Marcus ouvre enfin son coeur et parvient à retrouver un peu de paix intérieure à mesure que l’attirance entre lui et Peter se concrétise.

Tomas, lui, décide, contre l’avis de Marcus, d’aller dans la maison d’Andy en pleine nuit. Il découvre la pièce du grenier et y ressent tout de suite une présence démoniaque. Il tente de l’expulser mais est assailli par plusieurs visions douloureuses qui lui racontent l’histoire de l’île : apparemment, Glen Powell n’était pas le premier à tuer sa famille et maintenant c’est Andy qui est visé. Parvenant à contenir la menace démoniaque, il sauve sans le savoir Trucker et Verity avant de perdre connaissance. Tandis qu’en Belgique, Mouse et Bennett décide de se rendre à Chicago pour régler son compte au culte maléfique après avoir tué Dolorès, totalement soumise au démon qui a pris possession d’elle.

ACTIVITÉ PARANORMALE

On se demandait bien comment L’Exorciste allait rebondir après son gros twist de l’épisode précédent, et une semaine de pause, et il faut reconnaitre que la série le fait plutôt intelligement en s’y attaquant de façon frontale. En effet, dès le départ Andy et Verity sont devant le fait accompli et si l’identité réelle de Grace n’est jamais révélée, sa nature démoniaque n’est plus à prouver. C’est d’ailleurs par elle que la menace semble se préciser pour la petite famille. En effet, alors que l’on ignorait qui serait la cible de la possession jusqu’à présent, il devient évident que ce sera Andy. Même si on peut encore s’attendre à quelques surprises.

Par contre, la partie concernant Bennett devient assez problématique puisque, trop morcelée d’un épisode à l’autre, elle n’avance pas vraiment. On peut compter sur le retour à Chicago pour donner un nouveau souffle à ce segment qui, pour le moment, ne brille pas par son intérêt et qui est clairement le point faible de cette seconde saison jusqu’ici de très haute volée. Il n’y a d’ailleurs qu’à voir le traitement réservé à Tomas et Marcus pour s’en convaincre. Rarement ensemble, ils sont chacun dans leurs problématiques spécifiques, Tomas devant gérer l’augmentation de son pouvoir, tout autant que la culpabilité de son aveuglement qui a failli coûter la vie à la jeune Harper. Marcus, lui, est en pleine crise existentielle, cherche à comprendre pourquoi Dieu l’a abandonné et semble enfin assumer ce qu’il est et son passé. Un épisode qui parait donc capital pour lui et qui nous fait attendre la suite avec la plus grande des impatiences.

Le gros intérêt de cet épisode, c’est évidemment la jeune Grace qui, de l’être lumineux et doux qu’on connaît, se transforme en un éclair en figure diabolique et inquiétante. Et, là, encore, il faut reconnaitre que L’Exorciste réussit brillamment son pari en faisant de cette petite fille quelque chose de réellement angoissant, ainsi qu’on ne l’avait plus vu au cinéma depuis bien longtemps. Et d’ailleurs, l’apparition finale de Nikki, se faisant passer pour Grace est l’un des grands moments de cette saison et se révèle particulièrement terrorisant.

Si cette saison n’est pas aussi hardcore et graphique que la précédente, elle en est d’autant plus angoissante. Ceci dit, un cap vient bel et bien d’être franchi avec cet épisode et, maintenant que la menace est clairement identifiée, on a hâte de voir ce que la série nous réserve pour sa seconde partie de saison qui sera, à n’en point douter, tout aussi magistrale que la première.