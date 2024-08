L’Exorciste Saison 2 Episode 4 : Quelque chose de pourri…

Nous y sommes enfin ! Ca y est, toutes les pièces sont en place et le cauchemar peut commencer. Et, sur ce plan-là, L’Exorciste ne perd pas de temps. Attention, GROS SPOILERS.

Après avoir été sauvée par Tomas et Marcus, la jeune Harper intègre donc la famille d’Andy Kim, sur l’île. Un endroit qui a subi des évènements si étranges qu’un agent environnemental, Peter, est dépêché sur place pour faire quelques analyses. Mais, pour lui, il n’y a rien d’étrange, tout s’explique par le réchauffement climatique. Néanmoins, il accepte de faire une enquête quelque plus poussée. Dès son arrivée sur l’île, Tomas sent qu’il y a quelque chose d’anormal, ce qui n’échappe pas à Marcus non plus. Lorsque Shelby vient voir le jeune curé pour essayer de lui parler de ses inquétudes, Tomas est renforcé dans sa conviction. Mais ce n’est rien comparé au moment où la jeune Harper laisse l’empreinte de sa main sur l’un des murs, un rituel familial. Là, Tomas en est sûr, cela lui rappelle une de ses visions, quelque chose de grave se trame ici.

Et il n’est pas le seul à trouver l’endroit étrange. Andy, qui passe beaucoup de temps avec la petite Grace pour essayer de la faire sortir de la maison, est témoin de quelques mouvements paranormaux que son esprit cartésien balaye cependant. Rose, en pleine nuit, est visitée par une silhouette sombre qu’elle prend d’abord pour Andy et qui disparait à la lueur de son portable. De son côté, le père Bennett est toujours en Belgique avec Mouse, pour interroger la Soeur Dolorès possédée. Ancien mentor de Mouse, Dolorès s’est totalement faite intégrée par un démon et constitue une source d’information à haut risque, contenue dans un cercle de cendres. Tandis que Bennett tente d’établir un dialogue, le démon l’agresse et lui révèle que la menace de Chicago est sur ses traces et celles des deux prêtres. Malheureusement, Bennett ne sait pas où ils se trouvent et ne peut les prévenir. Sur l’île, le tension s’installe et grandit. Jusqu’au moment où Verity arrive dans le foyer et entend Andy coucher Grace à l’étage. Elle va la voir dans sa chambre et… ne trouve qu’un vieil atelier de peinture couvert de toiles d’araignées et de poussière, mais aucune trace de la petite fille.

L’INCONNUE DANS LA MAISON

Si cet épisode ne réserve pas plus d’action que le précédent, il est probablement le plus important de tout le début de cette seconde saison par ce qu’il installe et les nombreux twists qu’il réserve. Totalement dévoué à ses personnages et à l’approfondissement de leurs psychologies, il remet en question beaucoup de choses que l’on pensait déjà acquises. Notamment le rapport entre Tomas et Marcus. Si Tomas est toujours rongé par la culpabilité d’avoir failli tuer Harper par un exorcisme inutile, Marcus révèle enfin que Dieu l’a totalement abandonné et que, malgré ses efforts, il ne sait plus quelle direction donner dans sa vie. L’occasion d’installer définitivement les deux curés comme des personnages tragiques, chacun en quête de rédemption et au destin possiblement funeste. Ce qui confère une excellente dynamique au duo et renforce encore plus la dimension dramatique et beaucoup plus personnelle que cette seconde saison laissait supposer au départ.

Si la partie concernant le Père Bennett est encore un peu fonctionnelle et semble artificielle, tous les efforts ont été concentrés sur la famille d’Andy Kim et, comment dire ça de façon juste, c’est merveilleusement amené. On se doutait bien que Grace allait nous réserver des surprises macabres, que son délire avec son sac à patates sur la tête serait l’occasion à quelques coups de flippe à l’avenir mais les scénaristes contournent brillamment ce cliché en nous prenant de court pour devancer toutes nos attentes. En remettant en question l’existence-même de Grace, les showrunners s’offrent la possibilité de nous surprendre à chaque instant, mettant à mal nos habitudes et notre connaissance du genre. Et cela fonctionne du tonnerre. L’invasion du mal est très subtile et progressive et s’il semble qu’il est là depuis bien longtemps, il apparait plus qu’évident qu’au final il ne va pas s’attaquer à un personnage en particulier mais bel et bien à toute la communauté présente sur l’île, sorte de Silent Hill pour les âmes en peine. En faisant ce choix radical dès le quatrième épisode, L’Exorciste s’offre un excellent avenir.

On s’attendait à quelques surprises, mais on ne pensait pas qu’une révélation aussi énorme arriverait si tôt. En faisant ce choix délicat, L’Exorciste confirme qu’elle n’est pas une série comme les autres, qu’elle tient son propos d’une poigne de fer et qu’elle n’hésitera pas à nous bousculer à la moindre occasion. Et, ça tombe bien, c’est tout ce que l’on demande.