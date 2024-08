L’Exorciste Saison 2 Episode 3 : Nouvelle tête

Après deux épisodes qui installaient les nouveaux enjeux, L’Exorciste prend une tournure plutôt inattendue en nous présentant un nouveau personnage qui, à coup sûr, aura une énorme importance dans la suite des événements. Attention, SPOILERS.

Le Cardinal Guillot, à la tête de la conspiration démoniaque qui envahit le Vatican, est à Paris, en pleine séance d’intronisation de nouveaux membres dans son ordre. Alors que tout se passe bien, une mystérieuse serveuse leur apporte des tartelettes bénies qui a pour effet de tous les tuer. La femme met le feu à la salle, éliminant ainsi l’un des personnages que nous croyions à tort être l’un des plus importants de la série. Et nous venons par la même occassion de faire connaissance avec Mouse, que le père Bennett va retrouver en Belgique. Cette dernière, disciple de son ami Cardinal arrêté par Guillot lui présente Soeur Dolorès, ou plutôt ce qu’il reste d’elle, sa « source » comme elle l’appelle, une exorciste contaminée par le démon. Et ce n’est pas beau à voir.

Suite à l’incident avec Caleb, la petite famille d’Andy est dans la plus grande des confusions. Quelque chose ne tourne pas rond sur l’île, tout le monde le sent mais personne n’arrive vraiment à en parler. A part Shelby, qui pense que quelque chose de démoniaque habite les bois environnants et utilise sa foi pour protéger les siens. Alors qu’il prie dans le lac, une nuée d’oiseaux s’abat sur la maison, fragilisant un peu plus la communauté. De leur côté, Tomas et Marcus arrivent à Seattle pour étudier le cas d’Harper, une enfant supposément possédée. Si Tomas est persuadé qu’ils ont affaire à un démon et veut entreprendre un exorcisme, Marcus, lui, doute, et mène son enquête. L’arrivée de Rose dans le cadre de son travail le met sur la bonne voie : c’est la mère la coupable, qui drogue sa fille pour lui faire croire qu’elle est possédée. Arrêtant in-extremis la catastrophe de façon musclée, tout ce petit monde se retrouve à l’hôpital. Tomas culpabilise quant à son aveuglement tandis que Rose annonce à Marcus qu’elle connait l’endroit idéal où Harper pourra se reconstruire. Les pièces se mettent en place.

MAUVAIS PRESAGES

Que voilà un épisode plus calme en apparence mais ô combien important dans ce qui va suivre. Si l’on pouvait s’inquiéter que la série parte dans trois directions différentes au point de risquer d’en oublier l’essentiel, nous voilà rassurés. L’Exorciste sait très bien ce qu’il fait, où il va, et il ne compte pas perdre son temps pour y arriver. Au-delà du côté « monster of the week » qui s’annonçait en début d’épisode, ce troisième chapitre est crucial dans ce qu’il installe.

Non seulement nous en apprenons plus sur le passé d’Andy, marqué par le suicide de sa femme Nicole, mais en plus, l’aventure chez la petite Harper permet encore plus d’approfondir les relations conflictuelles entre Marcus et Tomas, ce dernier se perdant dans sa mission et n’étant pas loin de se croire un vrai messager de Dieu illuminé. Son assurance est mise à mal lorsqu’il comprend qu’il s’est trompé, ses visions n’étant peut-être pas si divines que cela et tout le discours qui s’induit par le point de vue plus terre à terre de Marcus s’annonce passionnant et riche de conséquences lorsque nous serons vraiment dans le vif du sujet. Seul point mystérieux, Mouse, dont on ne voit pas trop encore à quoi elle va servir. Mais on peut s’attendre encore à d’énormes surprises.

Si cet épisode est moins tendu et graphique que les précédents (hormis son introduction bien sanglante), il creuse en revanche davantage le fond et se permet d’explorer ce qui semble être le coeur de cette nouvelle saison, la légitimité de la foi, l’aveuglement de la croyance et les failles que cela crée. En continuant d’être assez vague sur la cible réelle du démon, la série parvient à fragiliser en très peu de temps une communauté soudée, en mettant en lumière chacune des zones d’ombre tout en n’oubliant jamais ses personnages en chemin. Oui, L’Exorciste confirme une nouvelle fois qu’elle est bien l’une des meilleures séries actuelles. En tout cas l’une des plus intelligentes.

Moins spectaculaire que les épisodes précédents, ce nouvel opus est peut-être le plus important de tous dans ce qu’il raconte et ce qu’il installe pour l’avenir. L’Exorciste tient haut ses critères de qualité et confirme par la même occasion qu’il est probablement sur le point de nous livrer un cauchemar anthologique d’ici quelques semaines.