Dragon Ball Super – Episode 88 : Hearts on fire

Bon, alors, c’est quand le début du Tournoi du Pouvoir ? Pas cette semaine apparemment mais c’est quand même plus intéressant que l’épisode précédent. Attention, SPOILERS.

Maintenant que C-17 a accepté de rejoindre l’équipe de Goku pour combattre au Tournoi du Pouvoir, il est plus que temps de s’intéresser aux autres participants. Et en premier lieu à Gohan, qui est allé demander à son maître Piccolo de l’entrainer pour qu’il arrive au niveau suffisant pour faire honneur à sa lignée. Une demande qui ne surprend pas son ami, puisque Goku avait pris les devants : il lui a parlé du Tournoi, lui a expliqué l’enjeu et lui a demandé d’aider son fils à retrouver tout son potentiel. Equipé de seulement deux haricots magiques, Piccolo prévient : ils vont y aller à fond car ils n’ont pas beaucoup de temps. Seulement, malgré sa puissance, Gohan n’arrive pas à exploiter son potentiel, trop concentré sur la nécessité de la victoire. Piccolo lui rappelle que c’est cette arrogance qui constitue la plus grande de ses faiblesses et que c’est pour cela qu’il se fait avoir à chaque fois : parce qu’il est trop sûr de lui.

De leur côté, Krillin et C-18 s’entrainent sans retenue également et il apparait que l’Androïde dépasse encore de loin le niveau de son mari. Il faut dire aussi que la motivation de la fausse récompensé annoncée par Goku est un excellent moyen de la faire se battre au maximum de ses capacités. Dans l’univers 6, Cabba rend visite à son ancien capitaine, Renso, convaincu qu’Hit ne sera pas suffisant pour venir à bout des autres combattants du Battle Royale. Après lui avoir révélé qu’il peut à présent se transformer en super guerrier, Cabba comprend que Renso ne peut accepter son offre. Blessé à la jambe, il ne servira à rien. Par contre, il lui conseille d’aller voir sa soeur, Califlowa qui, sous ses atours de punk, cache en réalité une redoutable combattante. Cabba hésite, il ne s’entend pas vraiment avec elle.

Sur Terre, Piccolo annonce qu’il ne s’agissait là que de la première partie de leur entrainement. Il veut pousser Gohan dans ses derniers retranchements car il sait qu’il a l’âme d’un grand combattant. Gohan accepte avec joie et lui propose de réfléchir à la création d’une attaque combinée qui pourrait faire des merveilles en situation. Piccolo accepte à son tour, mais ils doivent se dépêcher, il ne reste plus que 9h30 avant le début du Tournoi.

TRAINING MONTAGE 2 : LE RETOUR

Mine de rien, il se passe plein de choses intéressantes dans cet épisode sans en avoir l’air au premier abord. En effet, alors que l’on penserait au départ qu’il s’agit encore d’un des (trop) nombreux épisodes de remplissage pour étirer au maximum le calendrier jusqu’au début du Tournoi du Pouvoir, il n’en est finalement rien puisque nous apprenons plein de choses sur Gohan.

En faisant résonner le passé de la série et la surpuissance dont Gohan a fait preuve jusqu’à présent, combiné au triste sort que son passage à l’âge adulte lui a réservé, on comprend qu’effectivement tout était planifié depuis le début et que le Tournoi sera l’occasion de retrouver un Gohan au top de sa forme. Ce que laissait déjà pressentir l’arc contre Freezer. De manière inattendue, on retrouve également Cabba, en charge d’introduire l’un des personnages les plus teasés de ce nouvel arc depuis son annonce : Califlowa. La première combattante Saïyen de toute l’histoire de Dragon Ball apparait comme une redoutable guerrière qui semble bien réserver des mauvais tours. Et on a hâte d’en découvrir plus à son sujet.

Mis à part ça, on passera rapidement sur l’instant « humour » de l’épisode, celui où Vegeta change les couches de sa fille Bra, uniquement là pour combler un vide et nous rappeler que le Prince existe toujours pour se concentrer sur les petits clins d’oeils disséminés ici et là dans l’entrainement de Gohan et qui prouvent une nouvelle fois le souci de cohérence de Toriyama. En effet, ils s’entrainent plus ou moins au même endroit qu’ils avaient utilisé au tout début de Dragon Ball Z et le dinosaure que le petit Gohan traquait pour avoir de la viande fait aussi son grand retour, et apparemment il n’a pas dépassé son traumatisme de l’époque. Enfin, on appréciera la petite blagounette finale sur Yamcha, sympathique et distrayante, même si on aimerait que l’on se concentre davantage sur le terrible enjeu de cet arc et qu’on fasse un pas de géant dans l’intrigue.

A défaut de vraiment prendre son sujet à bras le corps, cet épisode ne fait pas du surplace pour autant et explore encore plus la psychologie de ses personnages principaux. Si Piccolo et Gohan en sortent grandis, il serait peut-être temps de vraiment avancer avant que l’on se lasse. Mais on se dit qu’on a fait le plus dur. Courage.