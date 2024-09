Dragon Ball Super – Episode 76 : Thérapie de choc

L’épisode précédent nous ayant laissé sur un cliffhanger particulièrement intéressant, nous étions très impatients de découvrir la suite. Pour une fois, ça change… Attention SPOILERS.

Oui, donc, c’est un peu bizarre ce qui se passe dans cette grotte, tout de même. Goku et Krillin se retrouvent face à Freezer, Cell, Buu, Piccolo Daimao, Tambourine, le Commando Ginue, Nappa et Vegeta. Et ça ne s’arrange pas lorsque Dabra, Raditz et même une Bulma très énervée les rejoignent. Si Krillin est terrorisé, Goku, lui, s’en amuse, après tout ce ne sont que des illusions. Sauf qu’une des illusions, Vegeta en l’occurrence, lui envoie une grosse patate pour le contredire. Il va falloir se battre. Le problème, c’est que plus ils utilisent leurs pouvoirs, plus les autres réapparaissent.

C18 et Marron rejoignent Mamie Baba et Tortue Génial à Kame House pour voir ce qu’il se passe à travers la boule de cristal de la sorcière. Et apparemment, Krillin est en sacrée mauvaise posture, hanté par tout ce qu’il a vécu depuis qu’il connait Goku, représenté par ses adversaires. Goku, quant à lui, comprend assez vite l’astuce et décide de ne pas utiliser ses pouvoirs et de retrouver son ami à bord du Nuage Magique. Krillin comprend enfin que c’est sa peur qui renforce ses ennemis et qu’il doit faire le calme en lui pour les vaincre. Après une courte méditation, il reprend le dessus. Super Shenron apparait et emprisonne Goku et le Nuage. Krillin, hésitant à l’attaquer sous peine de détruire le Nuage, se rappelle ce qu’il vient d’apprendre et abat le dragon en un seul coup. De retour à Kame House, ils apprennent que la technique secrète de Tortue Géniale, celle qu’il devait apprendre au vainqueur de l’épreuve, n’existe pas. Mais ils ont évolué malgré eux durant cette aventure. De retour chez lui, C18 rase le crâne de Krillin qui ainsi retourne à sa vocation première, celle d’expert en arts martiaux.

Vif comme l’aigle, léger comme le vent

Ce que l’on soupçonnait la semaine dernière se confirme aujourd’hui, Dragon Ball Super prépare son prochain arc en remettant à niveau les personnages qui y seront impliqués. Après Gohan et ses pitoyables aventures super-héroïques, c’est donc au tour de Krillin de retrouver l’oeil du tigre et il faut avouer que c’est plutôt bien fait. En effet, avec ce double épisode la série se permet d’aborder un sujet qu’elle n’avait que rarement abordé dans toute son histoire : les conséquences sur les combattants humains.

Goku confirme qu’il est une vraie tête brûlée, ne pensant qu’à se battre et à manger, et on avait perdu de vue que mis à part Vegeta, il faisait figure d’exception. Ce qui humanise totalement les autres personnages et les rend même très touchants, notamment lorsque Krillin explose en disant à Goku qu’il n’est pas comme lui, qu’il a peur, qu’il est mort plusieurs fois et qu’il ne veut pas souffrir.

Un angle d’approche qu’on aurait aimé voir davantage dévelopé tout au long de la série mais qui trouve enfin écho aujourd’hui. En plus, c’est l’occasion de replonger dans l’histoire de Dragon Ball puisque chaque adversaire représente un chapitre essentiel de la saga. Le plus traumatisant pour Krillin étant évidemment Tambourin, celui-là même qui l’avait tué après le Championnat d’Arts Martiaux à la surprise générale, provoquant un premier vrai traumatisme chez les fans il y a 30 ans, comprenant ainsi que le manga serait bien plus qu’une aventure rigolote et parfois polissonne.

Bref, Dragon Ball Super retombe sur ses pattes de bien belle manière et c »est extrêmement rassurant. Si on ne criera pas au chef-d’oeuvre pour autant, le résultat est suffisamment passionant pour nous faire attendre la semaine prochaine, avec un épisode qui devrait nous réserver quelques belles surprises, dont notamment le retour de Ten-Shin-An ainsi que celui de C17, tandis que Bulma semble de nouveau enceinte.

Dragon Ball Super retrouve un peu de sa superbe en humanisant l’un de ses personnages les plus populaires et les plus attachants. Une excellente initiative pour le faire retourner dans la course, en espérant qu’il fasse des merveiles lors du prochain tournoi.