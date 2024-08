Dragon Ball Super Episode 73 : Pendant ce temps, à Vera Cruz

Dragon Ball Super ne débutera son nouvel arc que le mois prochain et, d’ici là, il ne faut pas arrêter d’occuper le terrain. L’occasion de s’occuper de pleins de personnages dont on n’avait plus rien à faire. Attention, SPOILERS.

Donc, cette fois, nous retrouvons Jaco, le Patrouilleur Galactique, sur une lune en train de bouffer un Ramen. Comme à son habitude, il n’est pas très pro, sauf que cette fois, c’est un peu plus sérieux puisqu’il garde prisonnier dans son vaisseau le Watagash, un parasite très dangereux qui doit être mis derrière les barreeaux le plus vite possible. Evidemment, le parasite se fait la malle et fonce en direction de la Terre. A Satan City, Gohan et Videl apprennent que Satan va être la star d’un film, Great Saiyaman vs Mister Satan, reprenant au passage le super-héros que Gohan avait créé alors qu’il était à la Fac. Ils se rendent sur le tournage et rencontrent Barry Kahn, la star du film, imbu de lui-même et dragueur, mais aussi Cocoa Chan, une Idol qui fait office de love-interest.

Face à la tyrannie opérée par Kahn sur le tournage, Gohan remplace le malheureux cascadeur sous le costume et retrouve son personne de Saiyaman. Il est immédiatement engagé pour terminer le film et lorsqu’il revient chez lui, un braquage l’attire et il revêt à nouveau le costume pour combattre le crime. Il se retrouve face à deux vieilles connaissances dont l’une est possédée par le Watagash. Tout se passe finalement bien mais lorsqu’il se rend sur le plateau le lendemain, personne n’est dupe. il ne doit son secret qu’à Bulma qui apparait pour dire que quelqu’un a volé son autre costume prévu pour le film dans son labo, mais à l’occasion d’une discussion sur le toit, ils se font espionner par Cocoa qui découvre la vérité mais promet de ne rien dire en échange d’un petit vol sur ses épaules. En chemin, ils tombent sur Jaco qui, à la poursuite du Watagash, les attaque…

SERIE Z

Le moment tant craint est enfin arrivé. Dragon Ball Super n’a plus rien à raconter pour occuper l’espace qui le sépare du prochain arc et cela commence douloureusement à se faire sentir. Si les épisodes consacrés à Yamcha et Aralé étaient de grands moments de comédie autant que d’émouvants clins d’oeil aux fans de l’oeuvre de Toriyama, ici, la sauce ne prend pas. Peut-être parce que Great Saiyaman n’était pas un personnage des plus passionnants dès le départ et qu’il servait déjà de bouche-trou à l’époque le temps que Dragon Ball Z commence son arc sur Buu.

Mais là, on se retrouve carrément avec ce que Toriyama peut faire de pire quand il n’est pas inspiré. Gohan n’étant déjà plus un personnage passionnant depuis fort longtemps, le présenter de la sorte en occultant le fait qu’il doit bien s’ennuyer dans sa vie malgré son choix conscient nous apparait comme une grosse erreur puisque, fatalement, il n’a aucune épaisseur. Et ne parlons pas de Barry Kahn, tellement cliché qu’il en devient insupportable ainsi que de la succession de numéros comiques qui passent totalement à côté de leur cible. Et quand, en plus, il s’agit d’un des épisodes les plus mal dessinés de la série entière (mon dieu, ces proportions…), on aura donc vite compris qu’il n’est pas indispensable de suivre Dragon Ball Super cette semaine.

Dragon Ball Super tourne en rond et le temps qui nous sépare du prochain arc va nous sembler bien long. Vous avez forcément plus intéressant à faire que regarder cet épisode ridicule et en-dessous de tout. Comme ranger vos chaussettes par exemple.