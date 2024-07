The First Descendant vs la critique : après le mauvais lancement, le succès miraculeux

Malgré les polémiques et la critique très mitigée, le nouveau jeu service The First Descendant fait un carton !

Pour ceux qui en doutaient, les GAAS (Games as a service) ont encore de beaux jours devant eux. Le jeu service (du style de Valorant, League of Legends ou Fortnite) est depuis plusieurs années la poule aux œufs d’or de l’industrie vidéoludique. C’est même une formule qui a radicalement changé la stratégie des plus gros studios. Ce modèle de jeux mettant en avant les microtransactions implique une rentabilité sur le très long terme. Et un seul succès d’un jeu du genre peut faire la fortune de son éditeur.

Et nombreux sont ceux qui se sont plantés dans la recherche de ce succès (le cas Redfall, Suicide Squad, Skull & Bones,…). Tandis que d’autres triomphent, envers et contre tout, comme le studio sud-coréen Nexon et son nouveau titre free-to-play The First Descendant, qui est sorti le 30 juin dernier. Celui-ci a essuyé plusieurs polémiques et reçu un accueil du public très mitigé. Pourtant, le nombre de joueurs recensés depuis son lancement est assez hallucinant.

Lancement réussi pour The First Descendant

Sur les réseaux sociaux, le studio Nexon a ainsi annoncé que son looter-shooter, The First Descendant, (inspiré du sympathique Warframe) aurait déjà attiré 10 millions de joueurs en sept jours. Un véritable exploit pour un jeu dont le score Steam est très moyen (seulement 50% d’avis positifs) et qui a même été accusé de plagiat à sa sortie.

En effet, des similitudes étranges entre les icônes de The First Descendant et celles de Destiny avaient été remarquées par les internautes peu de temps après le lancement du jeu. Le studio a très vite réagi à la controverse, mais il y avait de quoi ternir sa réputation. Pourtant, The First Descendant est toujours un carton sur Steam. Comme souvent sur ce genre de titres, la majorité des joueurs ne semblent pas affectés par les critiques et les scandales. C’est là la force d’un jeu gratuit à la formule familière et armé d’un budget marketing colossal.

Un jeu fait pour survivre

Bien entendu, 10 millions de joueurs ici ce n’est pas 10 millions de ventes. Aucun des joueurs s’étant essayés à The First Descendant sur cette première semaine n’a techniquement rapporté d’argent à la compagnie. Et il n’est pas garanti que tous ceux-là restent sur le jeu à l’avenir et y achètent quoi que ce soit du côté des micro-transactions (surtout si le jeu est médiocre).

Car c’est là que repose le nerf de la guerre pour un titre comme The First Descendant. C’est bien la fidélité des joueurs qui déterminera la longévité de son modèle économique. Néanmoins, avec 210 000 joueurs en simultanés sur Steam (selon l’éditeur) et après un lancement plus que réussi, il paraît assez évident que Nexon n’a pas trop d’inquiétude à se faire là-dessus. Et l’avis de la presse spécialisée (score de 57/100 sur Metacritic) n’y changera pas grand-chose.

The First Descendant est un looter-shooter dynamique pouvant se joueur jusqu'à 4

Ce 15 juillet 2024, le jeu est encore dans le top 10 des titres les plus populaires de Steam (dépassé par Elden Ring, on tient à le noter) et il ne semble pas près de s’effondrer. Il a beau ne pas avoir remporté l’adhésion de la critique comme un Helldivers 2 (si on prend le jeu de tir coopératif le plus acclamé de l’année), The First Descendant a tout de même réussi sa mission. Et ce, notamment grâce à une énorme campagne de communication, aidée par de nombreux influenceurs.

Le shooter-looter semble s’être déjà forgé une place dans le monde difficile (mais diablement lucratif) des GAAS et va devoir maintenant conserver sa communauté autant que possible. Reste à voir si Concord, l’autre gros jeu service de l’été sera capable de faire aussi bien. Une autre affaire à suivre.