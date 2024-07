Le phénomène Stellar Blade : jackpot pour le studio Shift Up… qui a encore tout à prouver

Shift Up, le studio sud-coréen derrière le jeu phénomène Stellar Blade, vient de faire son entrée en bourse et s’impose déjà comme une des firmes les plus prometteuses de son pays. Mais tout le monde attend désormais la prochaine étape.

Cette année, le très bon Stellar Blade a créé la surprise à plus d’un titre. D’abord, beaucoup ont été séduits par ses qualités techniques (il est l’un des plus beaux jeux de la PS5) et sa direction artistique. Son gameplay exigeant et précis lui a également valu – à raison – une excellente réputation parmi les jeux d’actions de 2024.



Mais c’est aussi l’ambition de Shift Up, le studio derrière Stellar Blade, qui a impressionné tout le monde. En effet, la firme a dû sortir de sa zone de confort pour parier sur une grosse production. Et si on en juge les résultats de sa première introduction en bourse, elle a apparemment largement remporté son pari.

Avec Stellar Blade, Shift Up a visé juste

DU JEU MOBILE AUX TRIPLE A

Pour rappel, Shift Up est une compagnie sud-coréenne qui a d’abord connu un gros succès financier grâce aux jeux mobiles gratuits. C’est en particulier Goddess of Victory: Nikke (actuellement le 5e jeu de rôle mobile le plus vendu aux États-Unis) qui a renforcé la firme en 2022. Le géant chinois Tencent (distributeur de Nikke) est alors devenu le deuxième actionnaire de Shift Up.

Toutefois, au lieu de se reposer sur ses lauriers et d’uniquement capitaliser sur Nikke, le studio a ensuite décidé de produire un titre triple A en collaboration avec Sony.

Ce choix audacieux n’est vraiment pas anodin. Selon NewZoo, les jeux mobiles représentaient près de 50% de l’entièreté des revenus générés par le marché du jeu en 2023. C’est clairement une aubaine pour toute compagnie évoluant dans cette industrie. Avec un succès comme Nikke et un partenaire puissant comme Tencent, Shift up aurait pu continuer à gagner beaucoup en risquant peu. Mais en allant à l’encontre de la tendance actuelle, le studio sud-coréen a tout de même choisi de miser sur Stellar Blade, une nouvelle franchise, pour s’imposer davantage.

Un triomphe qui fait plaisir

UNE VICTOIRE à LA BOURSE RETENTISSANTE

Stellar Blade n’a pas été un carton astronomique (seulement un peu plus d’un million de copies vendues sur PS5, selon le studio). Mais le chiffre d’affaires serait largement honorable pour un premier triple A. Et plus important encore, la société a réussi à faire la preuve à ses investisseurs de ses compétences techniques en accomplissant parfaitement sa transition vers un type de production beaucoup plus complexe et coûteux.

En effet, Stellar Blade est sorti en très bon état et sans bugs majeurs (ce qui devient de plus en plus rare pour un blockbuster, de nos jours) et a été salué par la critique – il est aussi le jeu PS5 le mieux noté par les joueurs. Entre la manne financière de Nikke et la démonstration de force de Stellar Blade, l’entrée en bourse de Shift Up était donc très attendue cette année. Et effectivement, elle a été accueillie avec un enthousiasme remarquable.

L’oracle de la finance a parlé

Selon Bloomberg, la société a ainsi vu son action grimper de près de 18 % lors de son premier jour de cotation, levant ainsi 435 milliards de wons (320 millions de dollars). C’est la deuxième IPO (introduction en bourse) la plus importante en Corée du Sud cette année, après celle de la société HD Hyundai Marine Solution, en mai dernier.

Par ailleurs, avec la hausse impressionnante de son action, le fondateur de Shift Up, Kim Hyung-tae, est ainsi devenu le tout dernier milliardaire de son pays. Une sacrée évolution pour celui qui était concept artist pour le MMO Blade & Soul en 2013.

Ce n’est que le début

L’APRÈS STELLAR BLADE

Maintenant, il faut bien garder en tête que l’argent obtenu lors de cette IPO n’est pas seulement la récompense pour ce qu’a accompli Shift Up jusqu’à présent. C’est aussi un investissement sur l’avenir de la compagnie. Et elle a encore beaucoup à prouver.

Shift Up a d’ailleurs très vite annoncé que la firme prévoit d’utiliser ses fonds pour diversifier son portefeuille de jeux. Hyung-Tae Kim reste le principal actionnaire de l’entreprise après la cotation et conservera donc une certaine liberté sur ses projets futurs.

Y’a plus qu’à rebondir

Et on sait déjà sur quoi planche le studio. Tout d’abord, Nikke ne va évidemment pas être abandonné et devrait continuer à être une source de revenu constante pour la boîte (chose indispensable pour rendre heureux les actionnaires). Ensuite, la firme a déjà annoncé une version PC ainsi qu’un deuxième opus de Stellar Blade. Shift Up compte bien bâtir une franchise à succès avec son jeu de cœur.

Enfin, une nouvelle licence (nom de code Project Witches) serait également en préparation. Bref, l’avenir semble radieux pour la société aux grandes ambitions, mais tous les regards sont désormais pointés sur eux.