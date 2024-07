Sorties Jeux Vidéo de juillet 2024 : Flintlock, Final Fantasy 14, The First Descendant…

Quels sont les sorties jeux du mois de juillet 2024 ? Flintlock, Final Fantasy 14, The First Descendant…

Après l’effervescence d’un mois de juin soutenu par le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree, le mois de juillet s’annonce moins chargé en mythologie cryptique et morts brutales, mais plus porté par un blockbuster free-to-play, des expériences indés et des modestes jeux AA.

On vous fait un petit tour des sorties intéressantes et importantes.

On sait très bien que vous n’avez toujours pas fini Shadow of the Erdtree

The First Descendant

Sortie : 2 juillet 2024

Disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X|S

Jeu de tir à la troisième personne développé par NAT Games, filiale du géant Coréen Nexon, The First Descendant est avant tout une vitrine technologique. Fort de son ADN modifié à l’Unreal Engine 5, le titre est absolument splendide, les effets de particules, les reflets de l’eau et l’aspect des armures en mettent plein les rétines. Il peut également s’enorgueillir d’avoir accueilli plus de deux millions de joueurs lors de ses précédentes phases de bêta-test.

En termes de gameplay, il s’agira d’un looter-shooter en vue TPS jouable en coopération en équipe de 4, où l’on récoltera des tonnes d’améliorations pour nos armes, armures et compétences, en moissonnant des tonnes d’ennemis à grands coups de sulfateuses. Nexon a fait le choix de faire de The First Descendant un free-to-play, le système économique des microtransactions en jeu reste inconnu pour le moment.

Les amateurs de marketing à scandale seront ravis d’apprendre que l’un des personnages bénéficie d’une tenue encore plus révélatrice que celles de l’héroïne de Stellar Blade.

Le nouvel objet du délit

Final Fantasy XIV : Dawntrail

Sortie : 2 juillet 2024

Disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X|S

Increvable MMORPG, Final Fantasy XIV a été lancé en 2010 dans une première version qui a fait un bide monumental, au point que ses serveurs aient été fermés en 2012. Puis le divin Naoki Yoshida a repris le projet, le reconstruisant de fond en comble, pour accoucher en 2013 de FF14 : A Realm Reborn, faisant de FF14 un carton imparable. Après un passage par la case Producteur pour Final Fantasy XVI, Yoshida, alias Yoshi-P, est de retour avec l’extension Dawntrail pour FF14.

Un DLC qui arrive trois ans après la dernière extension majeure Endwalker. Très attendue, elle marquera la première refonte graphique du titre, et offrira un nouveau continent à explorer, très largement inspiré des cultures et mythologies sud-américaines.

Look de poseur n°245255

Anger Foot (PC) – 11 juillet

Sortie : 11 juillet 2024

Disponible sur PC

Nouvelle bizarrerie produite par Devolver Digital, et développée par Free Lives (le très bourrin run’n’gun Broforce), Anger Foot apporte au Fast-FPS une philosophie que n’aurait pas reniée Chuck Norris, puisque la principale arme offerte aux joueurs est la paire de pieds qu’il mettra où il veut, et surtout dans la gueule.

En fonction de sa paire de chaussures, sneakers, crocs, et autres horreurs, le protagoniste obtiendra diverses manières de distribuer des coups de pieds. Avec un design très inspiré des cartoons des années 90, accompagné d’une bande-son particulièrement énervée typée hardtek, acid house et grosses basses hardcore qui soulèvent le diaphragme, et gore au possible, Anger Foot est le genre de production extrême représentant l’essence de Devolver.

Nickelodeon sous acide

Flintlock: The Siege of Dawn

Sortie : 18 juillet 2024

Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S (inclus dans le Game Pass)

Les amateurs de défi qui auront survécu à Shadow of the Erdtree recevront une nouvelle dose de Souls-like avec Flintlock : The Siege of Dawn, action-RPG conçu par A44 Games, studio auteur de Ashen, petite pépite du Game Pass au système de combat taillé à la serpe. L’ambition est bien plus grande pour Flintlock, qui, s’il se présente comme un « Souls-lite » sur sa page Steam, tentera de se démarquer par une approche des affrontements plus rapide.

Flintlock poussera ses joueurs à utiliser des armes à feu modifiables, qui devront être utilisées en combinaison avec des armes de corps à corps et des sorts magiques. Les premières images montrent un gameplay nerveux, et une certaine versatilité dans les stratégies de combat. Et on aura aussi un familier, parce que pourquoi pas, tout ça pour aller « Tuer les Dieux ». Merci Nietzsche.

Jamais sans mon mousquet

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess

Sortie : 18 juillet 2024

Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S (inclus dans le Game Pass)

La nouvelle licence créée par Capcom, répondant au nom à rallonge de Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, fait partie de ces produits à part que s’autorise le géant japonais (comme Ghost Trick ou Okami). Baignant dans les mythologies traditionnelles shinto et bouddhistes, Kunitsu-gami fait se juxtaposer deux types de gameplay.

Le jour, le héros masqué Soh aura pour obligation de libérer et recruter des villageois, d’entretenir son village, dernier rempart face aux démons voulant attaquer le Mont Kafuku. La nuit, il livrera bataille aux côtés des ouailles durement recrutées pour protéger une prêtresse sacrée et résister à des hordes de démons. Entre Pikmin, Onimusha et un système de tower defense, cette curiosité arrivera dès le jour de sa sortie sur le Game Pass.