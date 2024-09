Jeux en ligne : comment les clans et les guildes permettent-ils d’attirer plus de joueurs ?

Pour favoriser l’esprit de camaraderie entre les joueurs, les développeurs de jeux en ligne ont fait des clans l’une de leurs grandes priorités.

Il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour motiver les joueurs à faire équipe et à s’entraider, plutôt que de les opposer. Et c’est justement ce qui a poussé les développeurs à mettre en avant les clans et les guildes, notamment dans les MMORPG où il est plus simple de terrasser les créatures les plus imposantes à plusieurs.

Mais au-delà de l’aspect « pratique », ces clans permettent également aux joueurs de tisser des liens et de vivre une expérience bien différente du gameplay en solo.

Le plus important pour les chefs de clans ? Toujours rester loin des ennuis (© Mount & Blade II : Bannerlord)

Les clans et les guildes : quelle différence ?

Les adeptes de jeux de rôle en ligne le savent mieux que quiconque : il est préférable d’être bien accompagné pour ne pas se faire surprendre par des ennemis en chemin. Et c’est pour cela que les clans et les guildes ont été créés : ils constituent un très bon moyen de rassembler les joueurs dans un but commun, même s’il y a quelques détails qui les distinguent.

Un clan est structuré pour que chaque joueur ait un rôle précis . Le responsable de cette troupe établit donc des règles pour pouvoir créer une bonne cohésion entre les membres.

. Le responsable de cette troupe établit donc des règles pour pouvoir créer une bonne cohésion entre les membres. Les membres d’un clan sont principalement motivés par l’aspect « compétitif » des jeux en ligne. Seule la victoire compte.

des jeux en ligne. Seule la victoire compte. Une guilde est quant à elle axée sur les liens sociaux entre les joueurs, sans véritable enjeu. Le plus important, c’est de faire de son mieux.

Comment perdre de vue son groupe d’amis en 2 minutes chrono (© World of Warcraft)

En résumé, les clans sont tournés vers la rivalité avec d’autres groupes de joueurs, tandis que les guildes sont là pour les unir sans tension particulière. Et il faut savoir que les chefs de ces groupes n’ont pas froid aux yeux, puisqu’ils peuvent accueillir plusieurs centaines de membres sur certains jeux en ligne. Mieux vaut donc être vigilant pour éviter les débordements.

Par ailleurs, la plupart de ces rassemblements se divisent en deux catégories avec les leaders d’un côté et les exécutants de l’autre. Et là encore, mieux vaut adopter un ton diplomatique pour pouvoir se faire respecter de tous.

En parallèle de cela, les clans et les guildes peuvent se concentrer sur divers objectifs comme la conquête de territoires, l’accomplissement de quêtes ou encore la participation à des batailles. Pour parvenir à leur but, ils mettent également en place des tactiques pour guider les joueurs vers la même direction. En bref, de quoi s’occuper pendant une bonne après-midi pluvieuse.

On ne sait pas trop ce qu’on fait là, mais on y va quand même (© The Elder Scrolls Online)

Les clans et les guildes : quel intérêt ?

Jouer seul à un jeu en ligne n’est pas forcément ce qu’il y a de plus amusant. Et c’est en partie pour cette raison que les joueurs se tournent vers les clans et les guildes, afin de rencontrer d’autres passionnés. L’occasion de partager quelques conseils pour progresser plus rapidement.

Mais au-delà de ça, vous pourrez aussi faire du troc d’objets et unir vos forces pour accomplir des quêtes ensemble. C’est donc tout bénef’ pour tout le monde.

Et il faut également savoir que les clans et les guildes font partie intégrante de certains jeux comme Dofus, dans lequel ils facilitent l’achat kamas (la monnaie virtuelle du jeu). En d’autres termes, si vous souhaitez monter en grade sans attendre, il sera nécessaire de faire appel à d’autres joueurs pour vous y aider.

Le meilleur endroit pour débattre de tout et de rien (© Dofus)

L’appartenance à un clan ou à une guilde change complètement l’expérience du jeu, car elle permet d’une part de prendre du galon plus rapidement et d’autre part, de faire de belles rencontres qui peuvent se transformer en amitiés. C’est aussi un bon moyen pour les joueurs solitaires de partager les victoires et les défaites avec d’autres personnes, et finalement les apprécier davantage ou mieux les encaisser.

En plus de cela, certains clans ont l’habitude d’organiser des évènements en ligne tels que des compétitions ou des festivités pour réunir leurs membres. Ce qui renforce la cohésion du groupe, et pousse les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Un très bon surplus de motivation pour atteindre vos objectifs.