Merci le fiasco critique de Cyberpunk 2077 : le studio explique comment ça a mené à Phantom Liberty

CD Projekt a expliqué comment le ratage de Cyberpunk 2077 a mené au succès public et critique de Phantom Liberty.

Lancé le 25 septembre 2023, le DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 a été un immense succès critique et public. Une extension aux allures de rédemption pour le studio polonais CD Projekt Red, car à sa sortie en décembre 2020, Cyberpunk 2077 avait été reçu sous une pluie de critiques acérées, une situation due à l’état technique lamentable du jeu. Un désastre qui a coûté des sommes affolantes à CD Projekt.

Malgré cette catastrophe technique qui a mené à un scandale critique, Cyberpunk 2077 s’est très bien vendu (13 millions de copies fin 2020, 25 millions à ce jour). De quoi rapporter assez de budget pour que CDPR mette en production l’extension massive Phantom Liberty. Au micro de TheGamer, Pawel Sasko, concepteur des quêtes pour Cyberpunk, a expliqué comment l’échec critique de CP2077 a permis d’accoucher du miracle Phantom Liberty lors de la GamesCom Latam 2024.

Du ratage Cyberpunk à la rédemption Phantom Liberty

Les retours critiques concernant Cyberpunk 2077 ont eu un très fort écho sur CDPR. Il faut dire que CDPR a travaillé pendant plus de 10 ans sur Cyberpunk, la première annonce du jeu datant de 2013, et qu’un tel accueil a été une grande épreuve pour le studio polonais. Pawel Sasko a même parlé de « blessures profondes » au sujet du RPG en monde ouvert. Des blessures qui ont été surmontées : CDPR a su faire preuve de résilience pour aller de l’avant.

« L’important dans une thérapie, c’est que le meilleur moyen de grandir et de s’améliorer est de [ressentir] sa douleur et non de l’éviter. Je crois que lorsqu’on a des cicatrices, on doit en être fier et les porter. J’ai connu beaucoup d’épreuves dans mon passé, des jeux sur lesquels j’ai travaillé qui ont été annulés et puis, bien sûr, Cyberpunk. »

À grands coups de patchs et de mises à jour, Cyberpunk 2077 a été expurgé de la plus grande partie de ses problèmes techniques. CD Projekt a retenu les leçons de ce fiasco critique, et a repensé la façon dont le studio concevait les jeux (Sasko n’est pas rentré dans les détails). Pawel Sasko a déclaré que cela l’a aussi profondément changé. Sans cet échec, il est probable que Phantom Liberty n’ait pas eu le degré de qualité que le DLC a su proposer.

« Phantom Liberty a beaucoup mieux fonctionné lors de son lancement parce que nous avons complètement changé le style de production, ce qui n’aurait pas été possible si l’accueil initial du jeu n’avait pas été aussi négatif qu’il l’a été. Cela m’a changé et nous a changés en tant que studio ».

Le DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 affiche l’excellent score Metacritic de 89/100, alors que le jeu de base souffrait des terribles notes de 67/100 pour la version Xbox One, et 57/100 pour la version PS4. Une énorme progression, preuve de la rédemption de CP2077 et de CDPR.