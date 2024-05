Mad Max : le jeu vidéo critiqué par George Miller, et le patron du studio contre-attaque

George Miller dit qu’il est déçu du jeu vidéo Mad Max, sorti en 2015 en même temps que le film Fury Road, mais l’ancien patron du studio Avalanche lui a répondu.

Le chef-d’œuvre Furiosa vient de débarquer en salles et nombreux sont ceux qui déplorent son timide démarrage au box-office. Malgré l’aura de Mad Max : Fury Road, la franchise semble avoir aujourd’hui du mal à attirer les foules et c’est bien dommage. Peut-être aurait-il fallu que, comme d’autres licences, elle marque les esprits sur d’autres médiums ?

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. En 2015, un jeu vidéo Mad Max développé par Avalanche Studios (Rage 2, Just Cause) avait en effet suivi de près la sortie de Fury Road. Mais malgré ses qualités, il n’a pas réussi à entièrement convaincre ni la critique spécialisée ni même le réalisateur de la saga en personne : George Miller.

Celui-ci est récemment revenu sur sa déception vis-à-vis de ce jeu, qui compte pourtant pas mal de fans.

« Pas aussi bien que je l’aurais voulu »

Dans une récente interview avec GamingBible, George Miller a été interrogé sur la possibilité d’un nouveau jeu vidéo Mad Max. C’est là qu’il alors qu’il a mentionné le jeu Mad Max de 2015 développé par Avalanche Studios, sorti le 1er septembre 2015 :

“Ce n’était pas aussi bien que je l’aurais voulu. Ce n’était pas entre nos mains. Je fais partie de ces gens qui préfèrent ne pas faire quelque chose à moins de pouvoir le faire au meilleur niveau.”

Les mots de George Miller sont assez sévères et on pourrait se demander ce qui a exactement déplu au cinéaste. Peut-être le fait que le solitaire Max ait été transformé en bon samaritain, qui rend service à tout un tas de gens ? Il n’est pas entré dans les détails, donc difficile de le dire avec certitude. En revanche, il est certain qu’on pourra facilement trouver pas mal de monde en désaccord avec le réalisateur.

Rien que pour ces scènes, ça valait le détour

Le jeu mad max a ses fans

Depuis 2015, le jeu Mad Max a gagné des fans, et il est même assez bien noté par la communauté des joueurs et joueuses. Sur Metacritic, il a même aujourd’hui une très bonne moyenne de 7,9/10, et obtient encore des avis élogieux.

L’ancien patron d’Avalanche Studios, Christofer Sundberg, a réagi aux commentaires de George Miller sur Twitter/X. Estimant que c’est le petit échec commercial du jeu qui est la cause de la déception du réalisateur, il s’est justifié en expliquant que Mad Max a surtout souffert d’une très mauvaise date de sortie :

“Comme nous avons été obligés de sortir Mad Max le même jour que [Metal Gear Solid V], ils nous ont blâmés pour les mauvaises ventes et ont annulé un tas de DLC qui attendaient juste d’être publiés.”

Les vrais responsables : Warner

Christofer Sundberg a également défendu son équipe en rappelant que celle-ci mérite mieux que d’être aujourd’hui méprisée pour un projet dans lequel elle a mis beaucoup de temps et d’amour. Selon lui, si on doit trouver un coupable dans cette histoire, c’est bien Warner, qui aurait donc à la fois saboté le lancement du jeu, mais aussi son développement.

Effectivement, si on en croit Sundberg, Mad Max devait être un vrai monde ouvert, mais ils ont été contraints de convertir l’expérience en une structure plus linéaire. Il faut ainsi croire que la critique de George Miller a été une occasion pour l’ancien dirigeant d’Avalanche de régler quelques comptes. Ce qui ne l’a pas non plus empêché de rappeler son amour pour la saga Mad Max au cinéma et son soutien à Furiosa.

D’ailleurs, Furiosa entretient quelques liens avec le jeu de 2015, avec les personnages de Scrotus et Chumbucket.

Furiosa Road

Enfin, pour en revenir à George Miller, l’ironie veut que ce soit aujourd’hui à Hideo Kojima (derrière le Metal Gear Solid V qui a mis en déroute le jeu Mad Max de 2015) que le réalisateur rêverait de confier un jeu adaptant son univers post-apocalyptique. Il n’y croit toutefois pas trop :

“[Kojima] a déjà tellement de projets fantastiques en tête, donc je ne lui demanderai jamais. Mais quelqu’un comme lui pourrait s’en charger.”

L’admiration mutuelle entre Kojima et George Miller n’est d’ailleurs pas un secret. Le réalisateur de Mad Max jouera même un personnage dans le futur Death Stranding 2, du développeur japonais.