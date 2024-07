GTA V : la vraie raison de l’annulation des DLC est… le succès hallucinant de GTA Online

Rockstar a annulé un DLC narratif pour GTA V mettant en scène Trevor, parce que GTA Online était beaucoup trop lucratif.

En 2023, des informations avaient fuité selon lesquelles Rockstar Games aurait annulé pas moins de trois DLC pour GTA V. Outre deux extensions aux allures de délires de développeurs, appelées Zombie Apocalypse et Alien Invasion, un troisième DLC, axé sur la narration cette fois-ci, a été mis au rebut.

Ce troisième DLC aurait été intitulé Agent Trevor, et aurait eu pour sujet le personnage de Trevor Philips (doublé par Steven Ogg), sociopathe de son état, alors qu’il travaillait comme agent infiltré dans un cartel pour le FBI. Cette extension aurait été une sorte de détournement du mythe de James Bond, façon GTA. Jason Rubino, ancien chargé des cinématiques de GTA V pour Rockstar, a révélé que ces annulations étaient dues au fait que GTA Online était une « vache à lait« .

Quand il n’y a plus de places dans les asiles, Trevor part en ville

GTA : grosses transactions automatiques

GTA V est un rouleau compresseur financier. En 11 ans d’exploitation (le titre est sorti le 17 septembre 2013), ce sont 200 millions de copies du jeu qui ont été écoulées, tous supports confondus, PC et consoles. Ce faisant, la franchise GTA affiche le score ahurissant de 425 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Pourtant, malgré l’immense succès commercial de GTA V, c’est bien GTA Online, la variante MMORPG « light » de GTA, que Rockstar a qualifié de « vache à lait« . Et pour cause : sur l’exercice fiscal 2014-2015, GTA Online aurait généré plus de 700 millions de dollars de revenus nets, cela uniquement grâce aux micro-transactions des joueurs en jeu. Un revenu qui n’a pas que peu baissé depuis, puisque d’après le Wall Street Journal, le jeu en ligne a dégagé 500 millions de dollars de revenus nets sur l’exercice 2023, pour un peu plus de 140 millions de joueurs inscrits.

« Je viens de me faire carjacker ! On a volé l’auto !«

Suppressions de DLC à la chaîne

Face à une telle rentabilité, Rockstar Games a fait le choix de supprimer purement et simplement les DLC prévus pour GTA V. Une décision qui est intervenue entre 2015 et 2017, sans que Joseph Rubino ait pu le préciser. L’ancien chargé des cinématiques a déclaré que peu après le lancement de GTA V, les équipes ont été divisées en deux, certaines sur GTA Online, d’autres sur un DLC narratif dédié à Trevor.

Au micro de SanInPlay, créateur de contenu brésilien, Rubino a déclaré : « Je suis resté sur GTA Online et sur ce DLC, pour lequel Steven Ogg a joué un rôle très important, puis certains membres de l’équipe ont été débauchés et sont allés sur Red Dead Redemption 2 ». Alors que le DLC était déjà bien avancé, Rockstar l’a annulé, en donnant pour argument la rentabilité de GTA Online : »lorsque GTA Online est sorti, c’était une telle vache à lait et les gens l’aimaient tellement qu’il était difficile d’argumenter qu’un DLC autonome allait le concurrencer« .



Insérer musique de Dr. Dre

Trevor en costume

L’annulation de ce DLC narratif a mis Rubino très en colère. Celui-ci a expliqué que c’est en grande partie pour cette raison qu’il était « un peu aigri à l’époque » lui qui ne comprenait vraiment pas certains choix et s’était apparemment agacé : « Yo, c’est quoi ce bordel les gars, cette merde est géniale, continuons, finissons cette merde« . Steven Ogg s’était exprimé sur le même sujet et avait donné des détails sur le scénario de ce DLC lors d’un interview de Loadout en mai 2024.

« Trevor devait être sous couverture – il travaille pour les autorités fédérales. Et nous avons tourné quelques scènes avec James Bond Trevor – il est toujours un peu con, mais il fait de son mieux pour faire semblant d’être un agent secret. On a tourné quelques trucs et puis ça a disparu et Rockstar ne l’a jamais fait, ils n’ont jamais donné suite. »

Un vrai look d’agent secret

D’après les précisions de Joseph Rubino, malgré les annulations des trois DLC initialement prévus, le travail des développeurs de Rockstar n’a pas été jeté pour autant. Selon ses informations, de nombreux éléments de gameplay et de scènes cinématiques conçus pour ces extensions ont fini par se retrouver dans GTA Online. À l’heure actuelle, la plupart des forces vives de Rockstar travaillent sur GTA 6, dont la fenêtre de sortie est vaguement calée sur l’année 2025.