Star Wars : Outlaws – Ubisoft énerve déjà les joueurs, avant même la sortie du jeu

Ubisoft s’est à nouveau attiré les foudres d’Internet en entamant la promotion de Star Wars : Outlaws. Les choix de l’éditeur sont vivement critiqués.

Depuis la sortie de la dernière bande-annonce de Star Wars : Outlaws, Ubisoft doit gérer l’irascibilité d’un grand nombre de sceptiques. Certains d’entre eux sont des déçus des derniers open-worlds de l’éditeur et présument déjà de ce que sera leur prochain jeu, en se basant sur peu de choses. D’autres génèrent des polémiques absurdes – qu’on ne commentera pas ici – à propos du physique de l’héroïne. Entre ça et le débat autour de Eve dans Stellar Blade, on commence d’ailleurs à saturer.

En tout cas, Ubisoft marche sur des œufs en ce moment. Et la dernière chose dont la firme a besoin, c’est bien d’énerver davantage de monde. Star Wars : Outlaws reste leur triple A le plus prometteur et, de notre côté, on a bien envie d’y croire. Malheureusement, l’éditeur français ne s’aide vraiment pas et continue de jeter de l’huile sur le feu, malgré la méfiance générale. Leurs derniers choix commerciaux pour Star Wars : Outlaws sont en effet très discutables.

Star Wars : la loi du pass saisonnier et des dlc

Avec l’ouverture des précommandes, le site web d’Ubisoft a révélé le contenu des différentes éditions achetables de Star Wars : Outlaws. Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’aventure solo qui coûtera 70 euros à sa sortie, dans sa version standard. Un prix élevé, mais qui n’a rien de choquant pour un triple A généreux en contenu. Là où ça se complique, c’est que cette version de base ne sera apparemment pas tout à fait complète.

Dans un premier temps, on a donc pu découvrir sur le site qu’un pass saisonnier est proposé aux joueurs dans le cas où ils achètent les éditions Gold (110 euros) et Ultimate (130 euros). Ce pass donnera accès à deux DLC déjà prévus pour après la sortie du jeu. C’est un peu triste, mais ce modèle économique est devenu classique pour les éditeurs qui veulent gonfler les prix de leurs triples A grâce à une promesse de contenu post-achat.

Rira bien Qi'rira bien le dernier

Le pari d’Ubisoft

On a déjà critiqué par le passé cette tendance de l’industrie à transformer les jeux solos en GAAS (Games as a service), notamment avec notre test de Suicide Squad : Kill the Justice League. Mais on ne va pas enfoncer le clou. Tant que ce ne sont que des cosmétiques ou des DLC indépendants du jeu de base, ce n’est pas si dramatique... Mais justement. Il ne s’agit pas que de ça. Comme indiqué sur le site d’Ubisoft, le pass saisonnier inclura toute une partie du contenu lié à Jabba le Hutt (qu’on voit dans la bande-annonce), dont une quête exclusive.

Et il ne s’agit pas d’un DLC. C’est bien une mission du jeu de base (nommée "Le Pari de Jabba") qui est amputée afin de pousser les joueurs à acheter au minimum l’édition à 110 euros (ou de souscrire à Ubisoft+, mais on va y revenir). Si ce choix d’Ubisoft n’est pas inédit dans l’histoire de l’industrie (ce n’est certainement pas la première fois qu’on nous fait payer un jeu en kit), il reste très douteux. Mais surtout, il semble contre-productif pour l’éditeur.

Jabba ferait mieux de parier sur son jeu de base au lieu d’un pass saisonnier

Toujours +

Au lieu de complètement miser sur leur jeu de base, en y mettant le plus de contenu possible, Ubisoft prend donc le risque de l’affaiblir et de saboter son lancement, en dégoûtant les joueurs d’avance. En effet, une grande partie de ceux-là pourraient juste décider d’attendre que le jeu soit vendu moins cher, plus tard, avec tout le contenu additionnel inclus. Si Star Wars : Outlaws se révèle bon (ce qu’on espère), il serait ainsi dommage que ces choix marketing en gâchent le potentiel. Pourtant, Ubisoft n’agit pas non plus aveuglément. Sa véritable ambition explique par ailleurs cette stratégie.

L’éditeur français suit le mouvement de l’industrie avec attention et a tendance à se caler sur elle. Et aujourd’hui, l’objectif prioritaire de la compagnie est de vendre des abonnements pour sa plateforme Ubisoft+. Car en effet, celle-ci donnera directement accès à l’édition Ultimate du jeu (qui est à 130 euros, et contient donc le jeu de base complet avec toutes les missions et DLC), dès son lancement le 27 août 2024. Ubisoft avance depuis longtemps dans le sillon de Xbox et de son Game Pass et, aujourd’hui, Star Wars : Outlaws semble être le produit d’appel d’Ubisoft+. Une tactique qui peut donc se comprendre, mais qui n’en reste pas moins hasardeuse pour l’avenir.