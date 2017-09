Red Dead Redemption 2 en dit plus sur son histoire dans une nouvelle bande-annonce qui sent la poudre

Il aura fallu attendre 7 ans mais le miracle s'est enfin produit : Rockstar Games a décidé de donner une suite à son extraordinaire Red Dead Redemption. Et il faut se préparer à connaitre pas mal de changements.

Le temps passe vite, très vite. Trop vite. On dit ça parce que cela fait quasiment déjà un an que le premier trailer de Red Dead Redemption 2 est sorti et qu'on a l'impression que c'était hier. Après on ne va pas s'en plaindre. Si c'était l'inverse, l'attente serait particulièrement insupportable tant on a envie de mettre nos petits doigts boudinés sur ce jeu. Parce que voyez-vous, Red Dead Redemption n'est pas un simple jeu vidéo, c'est une énorme expérience.

Le premier titre (en fait le second, le vrai premier étant Red Dead Revolver sur PlayStation 2) nous avait mis K.O. par son histoire tragique et belle, son environnement incroyable, sa lettre d'amour adressée au western spaghetti et la maestria avec laquelle le tout était emballé. Autant dire qu'en apprenant que la même équipe s'attelait à la suite sur consoles next-gens, la plus dure et la plus rouge des confusions nous étreignait. La plus grande des excitations aussi.

Après quasiment un an sans nouvelles, voici enfin venu le moment d'en découvrir plus via une toute nouvelle bande-annonce, et notamment les premiers détails concernant le scénario. Comme nous nous en doutions, Red Dead Redemption 2 ne mettra plus en scène ce bon vieux John Marston, mais Arthur Morgan, membre du gang Van der Linde, qui nous invitera à la suivre dans sa mise à sac de l'Ouest Américain. Duels, attaques de trains, hold-up, nous partagerons donc le quotidien des hors-la-loi pendant plusieurs dizaines d'heures, sachant qu'en plus il est prévu que nous ayons accès à une expérience multijoueurs unique, on l'espère dans la continuation de celle de GTA Online.

Le jeu est prévu au printemps 2018 sur PS4 et Xbox One, pour le PC il faudra attendre, les précommandes sont déjà ouvertes si ça vous tente et lorsque l'on voit cette courte vidéo, on ne peut s'empêcher de penser qu'encore une fois Rockstar Games semble avoir tout compris.

Kiki tout dur.