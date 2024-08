Écran plat ou incurvé : quel modèle choisir pour votre PC ?

Les écrans incurvés se sont largement démocratisés ces dernières années. Mais valent-ils le coup par rapport aux modèles plus classiques ?

Il n’est pas toujours évident de trouver la perle rare parmi la ribambelle de moniteurs proposés sur le marché. Et pour cause : il y a l’embarras du choix entre les modèles d’écrans taillés pour les gamers, ceux qui sont dédiés au traitement photo et vidéo ou encore les dalles pour la bureautique. Comme nous l’avions vu dans notre sélection des 10 critères à connaître absolument avant de choisir un écran PC.

Mais au-delà des diverses technologies d’affichage qui peuvent influencer le choix des acheteurs, il faut aussi se pencher sur le type de dalle proposé. En effet, les écrans incurvés ont leurs propres atouts et inconvénients qui diffèrent des modèles plats. On fait le point complet.

La fenêtre vers un horizon infini de possibilités © Samsung

Les écrans incurvés : des modèles encore jeunes sur le marché

Cela fait peu de temps que les dalles incurvées se sont imposées comme une solide alternative aux écrans plats. Et il faut admettre que les acheteurs les moins avertis ont parfois du mal à distinguer la différence entre ces deux types de moniteurs, si ce n’est leur aspect extérieur.

Pourtant, les modèles incurvés peuvent s’appuyer sur de nombreux atouts tels qu’un champ de vision accru, tout en réduisant la fatigue oculaire de leurs utilisateurs. C’est d’ailleurs ce qui a poussé de nombreux fabricants comme Samsung et LG à s’intéresser de près à cette catégorie de dalle, avant d’en produire et même d’en faire leurs porte-étendards.

Dans le même temps, il faut savoir que ces écrans peuvent répondre à divers usages comme le divertissement (visionnage de films, jeux vidéo) ou le travail (montage vidéo, programmation). Une polyvalence qui séduit de plus en plus les clients, et qui participe encore à leur démocratisation.

En outre, les budgets les plus conséquents pourront se tourner vers les moniteurs dits ultra-larges qui constituent le fleuron de la gamme d’écrans incurvés. Il faut dire qu’avec leur rapport hauteur / largeur de 21:9 (au lieu du 16:9 traditionnel), ces dalles semblent s’étendre pour couvrir l’ensemble du champ de vision et offrir une immersion exceptionnelle. C’est presque comme avoir 2 écrans en un !

L’achat d’un écran de 27 pouces est d’ailleurs ce qu’il y a de mieux en termes de rapport qualité-prix, mais aussi de compatibilité avec les principales sources de divertissement.

Néanmoins, malgré leurs qualités évidentes pour le gaming avec une profondeur de champ hors normes, ces écrans ne sont pas toujours les plus ergonomiques en ce qui concerne le visionnage de vidéos, films et séries. Mais si les fameuses « bandes noires » sur les côtés ne vous dérangent pas, cela peut être un très bon investissement.

Même plus besoin de voyager quand on a un écran incurvé pour se dépayser © LG

De solides arguments pour faire de l’ombre aux dalles plates

En plus des qualités que nous avons citées précédemment, les écrans incurvés se démarquent grâce à l’immersion qu’ils offrent aux utilisateurs. Un atout de taille pour conquérir les gamers et cinéphiles, d’autant plus que cela rend l’usage de longue durée plus « supportable » car le moniteur se fait vite oublier.

Par ailleurs, ce type de dalle s’avère particulièrement efficace pour limiter la distorsion par rapport à un écran plat. Le champ de vision est donc plus large, tandis que les yeux doivent produire moins d’effort pour tout voir. Sans même parler de la perception de profondeur à couper le souffle, donnant presque l’impression d’avoir un écran 3D sous les yeux.

Il est également important de noter que les moniteurs incurvés donnent l’illusion d’être plus grands que les modèles plats de même taille – ce qui est toujours agréable pour profiter d’une bonne immersion.

Nous pourrions aussi nous attarder sur leur style futuriste, qui plaira aux amateurs de beaux objets ou aux gamers à la recherche d’écrans au design moderne. Un argument non négligeable pour leur permettre de se démarquer des écrans à l’esthétique plus classique (voire ennuyeuse, diront certains).

La sensation de vitesse n’aura jamais été aussi prenante © Corsair

Mais aussi quelques points négatifs

Tout ne pouvait pas être tout blanc avec les écrans incurvés, et il fallait bien mentionner les quelques ombres au tableau qui rebutent encore certains clients à investir dans une telle dalle. Parmi elles, il y a notamment :

L’encombrement pour le montage mural , qui est bien plus complexe que pour les dalles plates en raison de la forme du moniteur. Dans la plupart des cas, il faut penser à installer des supports spécifiques pour s’assurer que l’écran reste stable sans être trop près du mur.

, qui est bien plus complexe que pour les dalles plates en raison de la forme du moniteur. Dans la plupart des cas, il faut penser à installer des supports spécifiques pour s’assurer que l’écran reste stable sans être trop près du mur. L’éblouissement qui peut se manifester sous certains angles, et qui nécessite de placer le moniteur à l’écart des principales sources de lumière.

qui peut se manifester sous certains angles, et qui nécessite de placer le moniteur à l’écart des principales sources de lumière. Le prix généralement plus élevé que celui des dalles plates, ainsi que les stocks limités qui peuvent pousser les acheteurs à se tourner vers des écrans plus « communs ».

que celui des dalles plates, ainsi que les stocks limités qui peuvent pousser les acheteurs à se tourner vers des écrans plus « communs ». Les angles de vision limités , qui ne sont pas conçus pour le visionnage de plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez donc quasiment oublier les parties de Fifa en multijoueur local sur un tel écran.

, qui ne sont pas conçus pour le visionnage de plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez donc quasiment oublier les parties de Fifa en multijoueur local sur un tel écran. Une gêne visuelle pour certaines personnes, qui peuvent ressentir le mal des transports en regardant des contenus très rapides et dynamiques. Dans le pire des cas, cela peut même provoquer des nausées.

L’allié parfait pour les adeptes du multitâches © Dell

Ce qu’il faut retenir

Malgré ces inconvénients (qui sont pour la plupart surmontables), les moniteurs incurvés restent un choix privilégié pour quiconque se sent prêt à mettre le prix et qui apprécie l’aspect immersif et enveloppant de leur dalle.

De plus, ces dalles seront parfaites pour les télétravailleurs à la recherche d’un moniteur reposant pour les yeux. Un critère incontournable lorsque l’on est amené à fixer l’écran plusieurs heures par jour.

Quoi qu’il en soit, l’offre actuelle est plus large que jamais et il y a des modèles pour tous types d’usages. Vous êtes donc quasi sûrs de trouver votre bonheur avec un écran incurvé.

Et après avoir tranché entre les dalles plates et incurvées, vous pourrez également vous intéresser à leur fréquence de rafraîchissement en fonction de votre usage. Même s’il vaut mieux se méfier de certains arguments marketing, et notamment de ceux qui mettent en avant des valeurs colossales pour les écrans de 120 Hz et au-delà.