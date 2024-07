La barre de son Samsung profite d’une belle remise grâce aux soldes d’été

Réputée pour son rendu sonore et son excellent rapport qualité-prix, la barre de son Samsung HW-S66D profite d’une très belle remise cet été.

Les cinéphiles le savent : pour profiter pleinement des films et séries, il ne suffit pas d’avoir une très bonne qualité d’image. Le son est tout aussi important, et c’est pour cette raison qu’ils sont nombreux à investir dans une barre de son en complément de leur téléviseur ou de leur vidéoprojecteur.

Mais il n’est pas toujours évident de trouver le modèle parfait pour allier polyvalence, qualité sonore et petit budget. À moins de s’intéresser à la barre de son Samsung HW-S66D qui profite d’une jolie réduction sur le site de Son-Video.com.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue à 329 €, la Samsung HW-S66D voit son tarif chuter à 249 € chez Son-Video.com. Un rapport qualité-prix qui a de quoi faire frissonner la concurrence.

Dans le même temps, il faut savoir que ce modèle a reçu un très bon accueil critique de la part des clients, puisqu’il comptabilise une moyenne de 4,9/5 sur le site de Samsung. De quoi offrir une certaine garantie avant l’achat.

Quelles sont les principales qualités de la barre de son Samsung HW-S66D ?

La concurrence est rude sur le marché des barres de son, notamment pour les modèles d’entrée de gamme. Mais la Samsung HW-S66D n’a clairement pas à rougir face à ses rivales, car elle ne manque pas d’atouts pour séduire les clients.

Tout d’abord, elle embarque 7 haut-parleurs pour offrir une restitution fidèle du son. Le haut-parleur central est d’ailleurs dédié aux dialogues, tandis que les haut-parleurs latéraux se chargent des effets « Surround » pour offrir une immersion totale aux spectateurs.

Par ailleurs, il faut savoir que le son peut s’adapter automatiquement selon le type de programme diffusé. Garantissant ainsi un rendu optimal en toutes circonstances.

En parallèle de cela, la barre de son Samsung HW-S66D peut compter sur une ribambelle de fonctionnalités comme Spotify Connect, mais aussi AirPlay 2 et Chromecast pour diffuser des contenus depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Sans oublier l’assistant vocal Alexa qui permet de la contrôler à voix haute.

Et pour terminer, elle comporte également une connectique complète avec une prise HDMI eARC, ainsi qu’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

En résumé, la barre de son Samsung HW-S66D sera idéale pour les cinéphiles et les gamers à la recherche d’une enceinte abordable pour améliorer leur expérience de visionnage. Mais malgré son petit prix, le fabricant coréen n’a visiblement pas fait de grands compromis sur la qualité sonore ou sur les fonctionnalités embarquées. Il est donc difficile de trouver beaucoup mieux chez les concurrents de Son-Video.com.

Points forts de la barre de son Samsung HW-S66D :

La clarté des dialogues

Le format compact et le design minimaliste

La connectique fournie (HDMI eARC, Wi-Fi, Bluetooth…)

Les nombreuses fonctionnalités embarquées

Points faibles :

Le manque de basses

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !